El Ayuntamiento de Sevilla avanza las obras de renovación de Kansas City con mejoras en el ajardinamiento y riego

Avenida Kansas City de Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha avanza en la renovación integral de la avenida de Kansas City con una inversión de 372.619,35 euros, destinada a mejorar el ajardinamiento y el sistema de riego de la vía, así como los laterales de la avenida entre la glorieta Diputado Manuel Barrios y la glorieta del Indio, donde se está ejecutando una renovación integral del sistema de riego, con una inversión de 228.780,10 euros.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la actuación incluirá una acometida desde un pozo existente, un depósito de almacenamiento de 50.000 litros con sistema de bombeo, una nueva tubería principal con riego por aspersión sectorizado y un sistema de telegestión que permitirá el control y la programación a distancia, la detección de fugas y la optimización del consumo hídrico.

Del mismo modo, se implantará césped mediante tepes en ambos parterres y arbustos y se han acondicionado los laterales de la avenida mediante el arranque de las alineaciones de adelfas existentes, que reducían la visibilidad de los conductores, la nivelación del terreno y el relleno con tierra vegetal, en cinco tramos que suman más de 1890 metros lineales, entre la avenida Alcalde Manuel del Valle y la glorieta Diputado Manuel Barrios.

Estos trabajos, dotados con 78.559,18 euros, prepararán el terreno para futuras actuaciones de ajardinamiento en todo el corredor, mejorando la visibilidad de los vehículos y peatones para disminuir la accidentabilidad de la zona.

En este sentido, la delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha destacado que están "transformando la avenida de Kansas City, una de las principales vías de acceso a la ciudad, renovando su ajardinamiento y dotándola de un sistema de riego moderno, eficiente y más sostenible", gracias a la "telegestión", que garantiza el "mantenimiento de las zonas verdes, a la par que nos permite incrementar las plazas de aparcamiento en la zona".

PLAN MUNICIPAL DE RECUPERACIÓN DE MEDIANAS

Estos trabajos se sumarán a los ya ejecutados en la mediana de la avenida, en el tramo comprendido entre la calle Tesalónica y la glorieta Fuerte de Navidad, donde ya se ha llevado a cabo la plantación de Lippia nodiflora, una especie tapizante perenne de bajo porte, alta resistencia a la sequía y bajo mantenimiento una vez establecida.

Los trabajos han incluido la preparación del terreno, el aporte de materia orgánica y una plantación de alta densidad para lograr una rápida cubrición del suelo, con una inversión de 65.280,07 euros.

El programa, dotado con 1,8 millones de euros ha supuesto actuaciones ya finalizadas en la avenida de San Jerónimo, Torneo, Concejal Alberto Jiménez-Becerril y Ucrania.