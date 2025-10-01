Ayuntamiento de Sevilla avanza en propuestas de colaboración con Roma en la Bienal de Flamenco y el Festival de Ópera

La delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, en su reunión con el Consigliere Comunale di Roma, Mariano Angelucci. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha continuado "reforzando su proyección internacional" con la reunión celebrada en Roma (Italia) entre la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno y el consigliere Comunale di Roma y presidente de la XII Comisión Permanente de Turismo, Moda y Relaciones Internacionales, Mariano Angelucci. En este sentido, Moreno ha declarado que "el encuentro, ha tenido como objetivo avanzar en una propuesta de colaboración entre Sevilla y Roma en el ámbito cultural y turístico, con especial atención a grandes citas internacionales como la Bienal de Flamenco de Sevilla y el Festival de Ópera, dos referentes que son una carta de presentación única de la identidad cultural de Sevilla y que queremos compartir con otra gran capital del mundo como Roma".

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, la delegación sevillana ha mostrado su disposición a que la ciudad participe en eventos de relevancia que organice Roma, en una dinámica de intercambio cultural que refuerce los lazos históricos y contemporáneos entre ambas capitales.

La reunión ha contribuido a "constatar las similitudes entre Roma y Sevilla como destinos patrimoniales de primer orden, referentes del turismo cultural y poseedoras de un legado histórico de enorme proyección internacional". En esta línea, Moreno ha destacado que "Roma y Sevilla comparten una esencia común".

El encuentro "cobra especial relevancia dado el comportamiento positivo del mercado turístico italiano en Sevilla durante 2025". "Siendo el mercado italiano el tercer país emisor de visitantes a Sevilla, solo por detrás de EEUU y Francia", ha destacado la citada nota de prensa.

Entre enero y julio, la ciudad ha recibido 147.198 viajeros procedentes de Italia, lo que supone un crecimiento del 8,3% respecto al mismo periodo de 2024, con 371.588 pernoctaciones, un 11% más. La estancia media se ha situado en 2,52 noches, también al alza.

Además, la conectividad aérea entre Italia y Sevilla "continúa reforzándose". Para la temporada de invierno 2025-2026 están programados 322.539 asientos, con la operación de cuatro aerolíneas y la apertura de nuevas rutas desde Milán Malpensa y Verona.

"Estos datos confirman que Italia es uno de los mercados más sólidos y estratégicos para Sevilla. Reforzar la relación institucional y cultural con Roma significa, también, consolidar un flujo de visitantes que crece cada año y que encuentra en Sevilla un destino hospitalario, diverso y con una oferta cultural única en Europa", ha señalado la delegada.

De igual manera, la edil de Turismo ha subrayado que el encuentro supone "un paso adelante en la proyección internacional de Sevilla" y ha calificado la colaboración de "gran valor". "Queremos que la Bienal de Flamenco y el Festival de Ópera se conviertan en puentes de unión con Roma y que, del mismo modo, Sevilla pueda formar parte de los grandes eventos culturales que allí se celebran. Es un intercambio que enriquece a ambas ciudades y que proyecta nuestra cultura en un escenario global", ha concluido.