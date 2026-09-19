Ayuntamiento de Sevilla busca en ejecutar más de 7.000 viviendas nuevas o rehabilitadas con mejor eficiencia energética

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, trabaja en la ejecución de más de 7.000 viviendas con mejores estándares de eficiencia energética.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, las actuaciones de rehabilitación se están desarrollando en 2.000 viviendas de cinco barrios prioritarios de la ciudad: Parque Alcosa, Los Pajaritos-Nazaret, Martínez Montañés, Polígono San Pablo y Huerta del Rey. Estas intervenciones cuentan con una inversión de 20 millones de euros destinada a mejorar las condiciones de habitabilidad, incrementar la eficiencia energética y reducir las emisiones.

A esta actuación se sumará la construcción de aproximadamente 5.400 nuevas viviendas, en colaboración con Emvisesa y mediante distintas fórmulas de colaboración público-privada, con el objetivo de avanzar en la promoción de vivienda asequible incorporando criterios de sostenibilidad.

Para ello, los proyectos contemplan soluciones como la aerotermia, la generación fotovoltaica y el autoconsumo energético, dentro de una estrategia que busca que la adaptación al cambio climático tenga también un impacto directo en la vida cotidiana de la ciudadanía, con viviendas más confortables y un menor consumo energético, contribuyendo a disminuir el coste de las facturas energéticas de sus residentes.

Así lo ha dado a conocer el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, durante la clausura del proyecto europeo Urbanew EMC, celebrada los días 15 y 16 de septiembre en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. Se trata de viviendas rehabilitadas y de nueva construcción, alineadas con los criterios de sostenibilidad de la Misión Climática de la Comisión Europea, de la que Sevilla forma parte.

En este sentido, Juan de la Rosa ha señalado que "todas las viviendas de nueva construcción se están desarrollando cumpliendo los más altos estándares de sostenibilidad exigidos por la Unión Europea" y que cuentan con una certificación doble A, la máxima calificación de eficiencia energética tanto en su consumo de energía como en emisiones de dióxido de carbono (CO2).

MÁS SOMBRA, ARBOLADO Y ESPACIO PÚBLICO ADAPTADO AL CALOR

Durante la clausura del encuentro, el delegado de Urbanismo ha destacado también el compromiso de la ciudad con la Misión Climática de Sevilla y la necesidad de avanzar desde experiencias piloto desarrolladas en determinados barrios hacia una estrategia capaz de transformar progresivamente el conjunto de Sevilla.

Al hilo, De la Rosa ha indicado que "la adaptación al cambio climático constituye una prioridad para una ciudad especialmente expuesta a las altas temperaturas", y ha puesto en valor las actuaciones destinadas a incrementar la sombra y mejorar el espacio público.

En este ámbito, De la Rosa ha puesto el foco en la renovación del espacio público con "la plantación de 22.000 nuevos árboles y la incorporación de pavimentos sostenibles y permeables" con el objetivo de hacer calles más habitables y mitigar las altas temperaturas.

La estrategia de adaptación se complementa con medidas de movilidad sostenible, entre ellas el impulso del transporte público, el tranvía, la bicicleta, la ampliación de la red ciclista y la progresiva incorporación de autobuses eléctricos a la flota de autobuses municipales.

Además, De la Rosa ha subrayado que "alrededor del 70 por ciento del alumbrado público de Sevilla ha sido renovado con tecnología LED", dentro de la estrategia de reducción del consumo energético.

UNIVERSIDAD AL SERVICIO DE LA CIUDAD

La colaboración entre la Universidad y la Administración ha constituido uno de los elementos transversales de Urbanew EMC, en el sentido de que el director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Ramón Pico, ha reivindicado la vocación de la universidad de actuar como "laboratorio al servicio de la ciudad", generando conocimiento y herramientas que permitan afrontar problemas urbanos concretos y contribuir a la toma de decisiones.

La participación de la comunidad universitaria se ha completado con la intervención de la rectora Carmen Vargas, con un panel sobre el papel de la Universidad de Sevilla en la sub-misión para la cocreación, junto al Ayuntamiento, de campus más sostenibles.

En contexto, el encuentro ha servido asimismo para poner en valor la dimensión internacional del proyecto, dado que Urbanew ha sido seleccionado como una de las experiencias internacionales recogidas dentro del informe 'The Road to Belém: The Local Way - Local Climate Action Solutions for SDG Acceleration' elaborado por la oficina de Local 2030 de Naciones Unidas, como ejemplo de cooperación entre las Ciudades Misión españolas, Vitoria-Gasteiz, Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza.

El cierre de Urbanew EMC ha dejado sobre la mesa una hoja de ruta en la que Sevilla combinará rehabilitación energética de viviendas, adaptación al calor y colaboración entre los distintos actores que operan en la ciudad, con el objetivo de avanzar hacia una ciudad más resiliente y hacer de la transición climática una transformación que repercuta directamente en la calidad de vida de sus ciudadanos.