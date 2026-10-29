El Ayuntamiento de Sevilla cancela las fiestas de Halloween de los distritos y aplaza las Vive tu Parque por luto

Archivo - Imagen de archivo de varios artículos de Halloween - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha cancelado las actividades y fiestas de Halloween previstas en los distintos distritos de la ciudad para este fin de semana, con motivo de los tres días de luto oficial decretados por el Gobierno por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) y por respeto a las víctimas.

Según ha detallado el Consistorio a través de un mensaje en la red social X consultado por Europa Press, también se han aplazado las citas de Vive tu Parque previstas para esta semana, de manera que el próximo jueves 5 se celebrará en el Parque de los Descubrimientos, el domingo 8 en el de los Perdigones y el 13 en Las Artes.

En contexto, Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Gobierno de España han decretado tres días de luto oficial por el grave accidente ferroviario de Urda (Toledo) en el que han perdido la vida, al menos 74 personas que viajaban en el trayecto Madrid - Sevilla.