El Ayuntamiento de Sevilla celebra en el Alcázar cinco talleres gratuitos y temáticos sobre la época de Carlos V

Desfile por la Boda del Carlos V - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla pondrá en marcha el próximo 19 de octubre un ciclo de cinco talleres culturales y educativos cuya inscripción gratuita se abrirá el próximo jueves 15 de octubre, como parte de la conmemoración del V Centenario de la Boda de Carlos V e Isabel de Portugal, celebrada en el monumento el 11 de marzo de 1526.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la iniciativa, que se desarrollará a lo largo de cinco semanas, propone acercar a la ciudadanía el significado histórico, político y cultural de aquel acontecimiento a través de los sentidos, con una experiencia cercana, intuitiva y accesible.

De esta manera, cada semana estará dedicada a una temática distinta de la vida en Sevilla y en la Corte de los Austrias durante la primera mitad del siglo XVI, de manera que el programa arrancará con Música, del 19 al 23 de octubre, a cargo de Manuel Pascual Gómez y continuará con Farmacia, del 26 al 30 de octubre, que impartirá Esteban Moreno Toral.

Así, tras un paréntesis de una semana, el ciclo se retomará con Danza, del 9 al 13 de noviembre, con Elena Acosta Codeseda; Gastronomía, del 16 al 20 de noviembre, con Juan Clemente Rodríguez Estévez; y Moda, del 23 al 27 de noviembre, con Bárbara Rosillo Fairén.

Los talleres se celebrarán de lunes a viernes, a las 18,00 horas, y tendrán una duración de 90 minutos. Cada sesión contará con 30 plazas y con un grupo distinto de participantes cada día, de modo que cada taller semanal podrá atender a 150 personas y el ciclo completo, formado por 25 sesiones, a un total de 750 personas.

En este contexto, las actividades están dirigidas a personas mayores de edad y el acceso al Real Alcázar se realizará por el Patio de Banderas.

AMBIENTACIÓN EN LA ÉPOCA DE CARLOS V

Cada jornada comenzará con una bienvenida y una presentación dinámica de la temática del día, a la que seguirá un taller explicativo en el que el monitor y el especialista recurrirán a medios físicos y audiovisuales para mostrar, entre otros ejemplos, los instrumentos y la música de la época, las técnicas y remedios de la medicina y la farmacia renacentistas, los pasos de las danzas cortesanas, los ingredientes y utensilios de la cocina del siglo XVI o los tejidos y prendas de la moda de la Corte de Carlos V.

Para participar, los formularios de inscripción estarán disponibles a partir del próximo jueves 15 de octubre en la página web oficial del Real Alcázar, que será el único canal para reservar plaza.

Con esta propuesta, el Consistorio busca dar a conocer la trascendencia que tuvo la Boda Imperial para la historia de España y Portugal, poner en valor los espacios del Real Alcázar que fueron escenario de la celebración y humanizar a los personajes históricos que la protagonizaron, a la vez que se sensibiliza sobre la importancia de conservar el patrimonio.