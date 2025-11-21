El Ayuntamiento de Sevilla celebra la jornada aplazada de sensibilización por el Día Mundial de la Diabetes

SEVILLA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la delegación de Promoción de la Salud, ha celebrado este viernes la jornada de sensibilización por el Día Mundial de la Diabetes, una actividad que tuvo que ser aplazada el pasado 14 de noviembre por la activación de la aviso naranja de la Aemet.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la iniciativa se ha desarrollado en el Centro Cívico Las Sirenas en horario de 10,00 a 14,00 horas, y ha tenido como objetivo promover la detección precoz de la diabetes y fomentar hábitos de vida saludables entre la ciudadanía.

Por su parte, la delegada de Promoción de la Salud, Blanca Gastalver, ha destacado que esta jornada permite a la ciudadanía "conocer su estado de salud, detectar posibles riesgos y recibir orientación profesional para prevenir o controlar la diabetes". Asimismo, ha señalado que desde el Ayuntamiento se están impulsando programas para "fomentar la alimentación equilibrada, la actividad física y la prevención de enfermedades".

El circuito ha contado con una zona clínica en la que se ha entregado a cada participante un pasaporte saludable donde se han registrado sus datos básicos de salud, como edad, peso, talla e IMC. A continuación, profesionales de la enfermería y de la farmacia han realizado pruebas de tensión arterial, glucemia y hemoglobina glicosilada, determinando el riesgo cardiovascular y de diabetes de las personas que se han acercado.

Los asistentes que presentaban valores que requerían una valoración más detallada han sido atendidos posteriormente por médicos de Atención Primaria en una mesa de derivación encargada de evaluar las pruebas realizadas y recoger los pasaportes sanitarios para su posterior estudio.

Además, se ha habilitado una zona de promoción de la salud en la que se han desarrollado talleres de alimentación con elaboración de menús saludables para las distintas comidas del día, recomendaciones sobre actividad física adecuada, pruebas de agudeza visual para valorar posibles derivaciones y consejos de salud bucodental por parte de profesionales especializados. Como cierre del recorrido, se ha ofrecido fruta fresca y material divulgativo a los participantes.

La jornada ha sido organizada por el Ayuntamiento de Sevilla y ha contado con la colaboración de Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla, el Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla, el Colegio Oficial de Médicos de Sevilla, el Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía, el Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla y la Asociación Diabetes Sevilla (Anadis) y Laboratorios Sandoz Farmacéutica S.A.