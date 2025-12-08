El Ayuntamiento de Sevilla colocará casi 80.000 plantas ornamentales en la capital con motivo de la Navidad

Colocación de plantas ornamentales en Sevilla con motivo de la Navidad. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla está llevando a cabo una campaña especial de plantación de cerca de 80.000 plantas ornamentales con motivo de la Navidad, que ya se están distribuyendo en alrededor de 80 ubicaciones de la ciudad, entre glorietas, fuentes y bulevares.

Así lo ha dado a conocer este lunes el Consistorio hispalense en un comunicado en el que ha subrayado que, desde el inicio del actual mandato municipal, se ha incrementado en cerca de un 50% el número de ubicaciones con flor de temporada.

Entre las nuevas localizaciones incorporadas este año destacan el entorno de la estación de Santa Justa y la Glorieta de Carlos Cano, donde "se están reforzando las zonas ajardinadas para mejorar su imagen durante las fiestas".

Las especies protagonistas de esta campaña son el ciclamen rojo, la flor de pascua, el clavel de la India y la begonia, seleccionadas "por su resistencia y capacidad para aportar colorido en esta época del año", según explican desde el Ayuntamiento.

La delegada Evelia Rincón ha subrayado que estas plantaciones "refuerzan el compromiso municipal con el cuidado y embellecimiento de las zonas verdes".