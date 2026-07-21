El Ayuntamiento de Sevilla compra diez nuevos autobuses híbridos tras una inversión de 4,5 millones de euros

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, saliendo de uno de los nuevos autobuses híbridos de Tussam - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La flota de la empresa de transportes municipal de Sevilla, Tussam, ha incorporado a su flota una decena de nuevos autobuses híbridos tras una actuación que ha supuesto una inversión municipal de 4.528.000 euros (más IVA) y que permitirá incrementar la capacidad del servicio, mejorar la accesibilidad, aumentar el confort de los viajeros y responder al crecimiento continuado de la demanda del transporte público en la ciudad.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, los nuevos vehículos son autobuses articulados MAN de 18,73 metros, propulsados mediante tecnología híbrida de Gas Natural Comprimido (GNC) y cumplen la normativa medioambiental Euro VI E, la más exigente de la Unión Europea. Cada unidad dispone de 40 plazas sentadas y capacidad para 135 viajeros de pie, además de dos espacios reservados para usuarios con movilidad reducida.

Asimismo, cuentan con piso bajo continuo en toda su longitud, tres puertas completamente accesibles, rampa para personas con movilidad reducida, sistema de inclinación lateral para facilitar el acceso desde la acera, climatización independiente para viajeros y conductor, cortinas de aire frío en las puertas, iluminación LED, cámaras de visión trasera y cristales tintados que mejoran el confort térmico y la eficiencia energética.

Durante el acto, José Luis Sanz, ha señalado que "cada nuevo autobús es una mejora directa para miles de sevillanos". Además, ha indicado que las características de los nuevos vehículos permiten ofrecer "un transporte más accesible, más fiable, más eficiente y mejor preparado para responder a las necesidades de una ciudad que cada día utiliza más el transporte público".

Esta incorporación forma parte del Plan de Renovación de la Flota impulsado por el equipo de gobierno de Sanz desde 2023 para modernizar el servicio y consolidar a TUSSAM como uno de los principales ejes de la movilidad sostenible de Sevilla.

En contexto, entre enero y junio de 2026 la empresa municipal ha transportado 48,5 millones de viajeros, casi 500.000 usuarios más que en el mismo periodo del año anterior, lo que supone el mejor primer semestre registrado en los últimos 22 años.

Además, la incorporación de estos nuevos diez vehículos presentados hoy forma parte del Plan de Renovación de Flota 2023-2027, que pretende alcanzar 172 nuevos autobuses puestos a disposición de los sevillanos, con una inversión en estos cuatro años superior a 52 millones de euros.