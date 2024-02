El Ayuntamiento de Sevilla conmemora el 28F con la Cátedra 4 de Diciembre reivindicando la identidad andaluza

SEVILLA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presidido el acto conmemorativo del Día de Andalucía en el Salón Colón de la Casa Consistorial, organizado en colaboración con la Cátedra 4 de Diciembre-Día de la Bandera de Andalucía, con el objetivo de reivindicar el estudio y el desarrollo de las señas de identidad de la autonomía andaluza a través del impulso de la investigación.

Como ha subrayado el alcalde durante su intervención, "mañana volveremos a celebrar el Día de Andalucía y lo haremos recordando aquel día en el que los andaluces dijimos alto y claro que no queríamos, como no queremos, ser menos que nadie. Andalucía no quiere ser más que nadie, pero tampoco menos que los demás".

Para Sanz, "hoy, como ayer, Andalucía levanta la voz contra los privilegios y contra los tratos desiguales que otros territorios quieren para sí", en velada alusión a las negociaciones del Gobierno central del PSOE y Sumar con los partidos catalanes independentistas que apoyaron la investidura del socialista Pedro Sánchez; y lo hace, ha asegurado, "siendo plenamente conocedora de su rica historia, de su incalculable patrimonio, y del legado que las generaciones pasadas nos han transmitido y que nosotros tenemos la obligación de seguir transmitiendo".

Es por ello que ha querido felicitar a los impulsores de esta Cátedra 4D, creada mediante convenio suscrito por el Ayuntamiento de Córdoba, la Universidad de Córdoba y la Fundación Rojas Marcos y que, ha subrayado Sanz, "quiere servir de aldabonazo desde la sociedad civil a la difusión del andalucismo sin más colores que el blanco y verde de nuestra bandera y sin más ideales que los que el lema de nuestro escudo recoge: Andalucía por sí, para España y la Humanidad".

En el acto han participado también el presidente de la Fundación Rojas Marcos y exalcalde de Sevilla por el extinto Partido Andalucista, Alejandro Rojas Marcos, el profesor de la Universidad de Córdoba Miguel Agudo, responsable de la Cátedra 4 de diciembre, y el productor y presentador Manu Sánchez, en reconocimiento a su labor activa en la defensa del andaluz y su identidad ha querido reconocer en este acto.