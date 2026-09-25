El Ayuntamiento de Sevilla conmemora el Día de las Personas Mayores reforzando su apuesta por el envejecimiento activo

Imagen del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto al delegado de Barrios y Colectivos de Atención Preferente, Derechos Sociales, Empleo, Familia, Igualdad y Asociaciones, José Luis García. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla conmemorará el próximo 1 de octubre el Día Internacional de las Personas Mayores con un acto institucional en el Hogar Virgen de los Reyes, que reunirá a más de 300 personas mayores procedentes de entidades y asociaciones de distintos barrios y distritos de la ciudad.

La jornada, concebida como un espacio de convivencia, reconocimiento y participación, servirá también para presentar el cartel y la programación municipal diseñada con motivo de esta fecha y para poner en valor el compromiso del Ayuntamiento con el envejecimiento activo, el bienestar y la prevención y atención de la soledad no deseada, según ha anunciado el Consistorio en una nota.

El acto contará con la participación de la Banda Municipal de Sevilla y la actuación de Imperio Reina, en una jornada que pretende reconocer el papel de las personas mayores en la vida de la ciudad y favorecer espacios de encuentro y relación.

En este sentido, el delegado de Barrios y Colectivos de Atención Preferente, Derechos Sociales, Empleo, Familia, Igualdad y Asociaciones, José Luis García, ha destacado que conmemorar el Día Internacional de las Personas Mayores significa "reconocer todo lo que nuestros mayores han aportado y siguen aportando a Sevilla, pero también asumir nuestra responsabilidad para que puedan vivir esta etapa de sus vidas con autonomía, bienestar, compañía y oportunidades".

"No queremos que ninguna persona mayor se sienta sola en Sevilla. Por eso estamos impulsando recursos que favorecen el encuentro, la participación y las relaciones sociales. Combatir la soledad no deseada requiere estar cerca de las personas y ofrecer espacios donde puedan sentirse acompañadas, escuchadas y parte activa de su comunidad", ha señalado José Luis García.

Es por ello que el Ayuntamiento ha puesto en marcha un nuevo Programa de Mayores, coincidiendo con la celebración del 1 de octubre, dirigido a promover el envejecimiento activo y a prevenir situaciones de exclusión social, aislamiento y soledad no deseada.

El Consistorio ha destacado que el programa cuenta con una inversión de 4.997.306,04 euros, contempla una cobertura de 3.300 personas mayores y ofrece más de 180 talleres en 14 espacios públicos de la ciudad. La iniciativa combina actuaciones individuales, grupales y comunitarias y aborda distintos ámbitos relacionados con el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores, con actividades de memoria, autoestima, gestión emocional, nuevas tecnologías, risoterapia, gimnasia adaptada, cultura, ocio saludable y convivencia.

Además, incorpora una línea específica destinada a la detección y acompañamiento de personas mayores que puedan encontrarse en situación de soledad no deseada, reforzando así la atención preventiva y la conexión de estas personas con su entorno.

"Envejecer activamente significa tener oportunidades para seguir aprendiendo, haciendo ejercicio, relacionándose, disfrutando de la cultura y participando en la vida de la ciudad. Ese es el objetivo que perseguimos con el Programa de Mayores del Ayuntamiento de Sevilla", ha subrayado José Luis García.

Dentro de esta estrategia, el Ayuntamiento también está impulsando nuevos recursos municipales destinados a favorecer la convivencia y las relaciones sociales, como el servicio de comedor y encuentro social en los Centros de Participación Activa municipales.

Según ha explicado la Administración local, estos espacios están concebidos no solo para ofrecer actividades, sino también para generar compañía, participación y nuevas redes sociales, especialmente entre aquellas personas que puedan encontrarse en situaciones de aislamiento.

De este modo, el Ayuntamiento apuesta así por un modelo de atención integral que entiende el envejecimiento no solo desde la perspectiva de la autonomía y la salud, sino también desde la participación social, las relaciones personales y la vinculación con el entorno comunitario.

"Con esta programación y los nuevos recursos municipales, el Ayuntamiento de Sevilla reafirma su compromiso con una ciudad en la que las personas mayores sean protagonistas de su presente, puedan desarrollar sus proyectos vitales con autonomía y encuentren espacios de participación, convivencia y apoyo, con especial atención a la prevención y atención de la soledad no deseada", ha concluido el edil de Barrios de Atención Preferente, Derechos Sociales, Empleo, Familia, Igualdad y Asociaciones.