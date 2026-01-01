El Ayuntamiento de Sevilla contabiliza 123 incidencias durante Nochevieja, la mitad que hace un año

Archivo - Iluminación de Navidad en el Ayuntamiento, a 1 de diciembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). (Foto de archivo). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El operativo especial de Nochevieja dispuesto por el Ayuntamiento de Sevilla ha atendido un total de 123 sucesos en la última noche del año 2025 y las primeras horas de 2026, que son la mitad de incidencias de las contabilizadas hace un año.

Así lo ha dado a conocer el Ayuntamiento en un comunicado en el que valora que el dispositivo de Nochevieja ha discurrido con "normalidad" en la capital hispalense.

En concreto, el edil delegado de Seguridad, Ignacio Flores, ha detallado que el operativo especial de Nochevieja ha atendido 123 sucesos frente a los 247 incidencias atendidas por el Centro de Control de la Policía Local en la primera noche de 2025.

Es decir, se han gestionado la mitad de sucesos que el año pasado, "consolidando así la tendencia de las últimas tres Nocheviejas en las que el número de incidencias han ido disminuyendo desde las cerca de 400 incidencias registradas en 2022 hasta las 123 actuales", según ponen de relieve desde el Ayuntamiento.

"La cifras no engañan, Sevilla es cada día una ciudad más segura como podemos comprobar en días señalados como este", ha dicho Flores.

Por su parte, la Unidad de Línea Verde de la Policía Local ha inspeccionado durante Nochevieja siete establecimientos en los que ha habido dos desalojos y cero precintos por exceso de aforo y puertas de emergencias bloqueadas.

El delegado municipal ha defendido que, "un año más, el trabajo preventivo da sus frutos y no hay que lamentar mayores incidencias".

Desde el comienzo del Plan de Navidad, se han inspeccionado un total de 94 establecimientos, mientras que los controles de alcohol y drogas a conductores concluyeron la Nochevieja con un total de 29 pruebas de alcoholemia, de las que dos han sido positivas.

Desde el inicio del plan, se han realizado 1.383 pruebas de alcoholemia de las que sólo 35 han resultado positivas, según han detallado también desde el Ayuntamiento.

A lo largo de la tarde y noche de este pasado 31 de diciembre, la madrugada del 1 de enero y las primeras horas de la mañana se han recibido un total de 35 avisos para intervenciones del Servicio de Prevención y Extinción de Incendio de los Bomberos de Sevilla, aunque "ninguno ha sido de gravedad".

El delegado de Seguridad, Ignacio Flores, ha agradecido "la coordinación, profesionalidad y esfuerzo que hacen la Policía Local y los Bomberos de Sevilla en esta primera noche del año junto a los voluntarios de Protección Civil y la Policía Nacional, Emergencias 112, 061, Lipassam y resto de servicios municipales".