El Ayuntamiento de Sevilla convoca nuevas ayudas de 1,3 millones para ascensores en el Parque Alcosa

El alcalde, José Luis Sanz, junto a un ascensor en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, ha aprobado nuevas ayudas de más de 1,3 millones de euros para la instalación de ascensores.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, esta nueva convocatoria ha sido dirigida a 28 bloques residenciales del Parque Alcosa, en concreto 14 bloques ubicados en el ámbito de Plaza Azahín y 14 bloques en la zona de Plaza Encina del Rey --que engloba a 312 viviendas--, donde se está desarrollando un proceso de rehabilitación y regeneración urbana, impulsado por el Ayuntamiento, con acciones dirigidas tanto a la mejora del espacio público, como a la rehabilitación de conjuntos residenciales en coordinación con las comunidades de propietarios.

De esta manera, esta nueva convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, contará con una cantidad de 1.135.00 euros que podrá incrementarse en 500.000 euros una vez analizadas las solicitudes y con carácter previo a la concesión. Las subvenciones podrán oscilar entre los 85.000 y los 150.000 euros por comunidad de propietarios, en función de la tipología de los edificios. Las solicitudes podrán presentarse a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

En este sentido, alguna de las convocatorias realizadas recientemente más destacadas son las destinadas a comunidades de propietarios ubicadas en el Polígono San Pablo, dotada con 10 millones de euros, o la convocatoria de 2,4 millones destinada a diez comunidades de propietarios de bloques ubicados en barrios como Los Pajaritos, el distrito Sur, Pino Montano o Rochelambert, entre otros.

SELECCIONADOS LOS PRIMEROS EDIFICIOS DEL POLÍGONO SAN PABLO

El Ayuntamiento, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, ha aprobado adjudicar de manera provisional, tras el examen de las solicitudes presentadas, la primera convocatoria municipal de subvenciones para la instalación de ascensores dirigidas específicamente a los barrios D y E del Polígono San Pablo.

Se trata de dos comunidades de la calle Antonio Lara (números 4 y 6) y otras dos de la calle Jerónimo Mihura (números 9 y 11). Los beneficiarios tendrán la oportunidad de consultar sus expedientes mediante la apertura de un trámite de audiencia, tras el cual se realizará la adjudicación definitiva. Estas cuatro comunidades recibirán una subvención de 180.000 euros.

Para ello, el Ayuntamiento tiene previsto celebrar dos fases más, de las que la segunda, ya convocada, se encuentra en avanzado estado de tramitación, de modo que en muy breve espacio de tiempo se adjudicarán provisionalmente las ayudas admitidas. Con los resultados de esta segunda fase, se convocará a continuación la tercera.

Así, el Consejo de la Gerencia de Urbanismo y Medioambiente ha dado luz verde a una nueva línea de subvenciones dotada con 1.204.315,66 euros (repartidos entre 2026, 2027 y 2028) para apoyar a los titulares y propietarios de edificios del patrimonio histórico de la ciudad en sus labores de conservación, restauración y puesta en valor.

Cada beneficiario podrá optar a una ayuda de hasta 200.000 euros, cuantía que puede llegar a cubrir el 100 % del presupuesto protegible, con el objetivo de aliviar los elevados costes y la complejidad técnica que conllevan estas intervenciones frente a obras ordinarias, reconociendo el valor colectivo del patrimonio sevillano.

Las actuaciones subvencionables deberán estar dirigidas a garantizar la seguridad, estabilidad, estanqueidad, salubridad y conservación material del inmueble, frenando el deterioro de sus elementos históricos, artísticos o arquitectónicos.

Una vez aprobada la convocatoria de estas subvenciones, se publicará seguidamente en el Boletín Oficial de la Provincia y en el portal web de la Gerencia de Urbanismo y Medioambiente, abriendo a partir de este momento un plazo de 60 días naturales para la presentación de solicitudes.