Ayuntamiento de Sevilla critica la "dejación de funciones" de PP y Cs en Patronato del Alcázar y avala su transparencia

Publicado 28/08/2018 18:32:15 CET

SEVILLA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz (PSOE), ha criticado este martes la "preocupante dejación de funciones y responsabilidad" realizada en el último Patronato del Alcázar por parte de los grupos municipales de PP y Cs y ha defendido la "absoluta transparencia" del gobierno socialista.

Así, Muñoz ha manifestado que los miembros del PP no estuvieron en dicho acto, "pese a que son representantes de los ciudadanos y deben asistir", mientras que Cs si asistió pero "parece que no se enteró de nada". Del mismo modo, el portavoz ha opinado que los concejales de ambas formaciones municipales "deberían buscar menos titulares falsos y polémicas ficticias y trabajar un poco más en los órganos a los que asisten como representantes de los sevillanos".

"Los dos grupos después de un Patronato en el que se dieron todas las explicaciones que se solicitaron y se informó con total transparencia han pedido otro consejo porque o no fueron o no se enteraron", ha manifestado el socialista, insistiendo en que "quizá el problema es que les molesta la transparencia porque no encaje en su estrategia ficticia de confrontación aunque sea a costa de causar daños al monumento y al Patronato del Alcázar".

En este sentido, el delegado también ha recordado que se ha actuado con "total transparencia en todo momento", en relación con las transferencias del Alcázar al Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), y con el plan para la inversión en rehabilitación del patrimonio de la ciudad que se está llevando a cabo. Asimismo, ha insistido en que "las bases de este marco de colaboración económica del Patrimonio estaban en el Presupuesto municipal de 2018, aprobado con el informe favorable del Interventor, el voto favorable de Ciudadanos y la abstención del PP".

De su lado, y en relación con el arbolado, el portavoz ha subrayado que "se ha mostrado en todo momento toda la información y la documentación con transparencia y se ha accedido a cuantas peticiones se han realizado, y así se mantendrá", puesto que su gobierno "ha actuado con seriedad en relación con el arbolado".