El Ayuntamiento de Sevilla culminará esta semana las obras de reurbanización en Marqués de Paradas

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla prevé culminar esta semana las obras de reurbanización en Marqués de Paradas, que incluyen las obras de reasfaltado completo, a las que se sumarán la calle San Laureano y la Plaza de la Legión.

Según ha informado el Consistorio en una nota, las actuaciones contarán con una inversión de 125.000 euros e incidirán en los 8.000 metros cuadrados del tramo de calle comprendido entre el centro de salud hasta San Laureano, que serán pavimentados esta semana en horario nocturno y con materiales de "primera calidad, que mejorarán la seguridad vial y reducirán el ruido".

Así, se realizarán cortes nocturnos puntuales en el tramo comprendido de la obra de 23 a 6:30 horas desde el miércoles 3 de septiembre hasta el día 10, plazos que pueden reducirse a medida que avancen los trabajos.

Estos trabajos complementan las obras de reurbanización de Marqués de Paradas ya ejecutadas en el tramo comprendido entre las calles Pedro del Toro y San Laureano, con una inversión de más de 325.000 euros.

Estas actuaciones tuvieron como objetivo principal "ordenar el aparcamiento de la zona, ya que la amplitud de la calle permite actualmente la doble fila en algunos puntos", así como la ampliación de las aceras en aproximadamente 80 centímetros de media, dejando el aparcamiento en batería y reservando la zona cercana a San Laureano para motos.

Del mismo modo, se renovaron las redes de abastecimiento y saneamiento a cargo de Emasesa, sumado a la mejora de la red de alumbrado público, un itinerario peatonal "accesible" y un incremento de la masa arbórea con la apertura de nuevos alcorques con ejemplares que ya fueron plantados en la última campaña.