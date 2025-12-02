El Ayuntamiento de Sevilla defiende que ha abonado el 70% de las ayudas de cultura tras el "caos" del gobierno anterior

Archivo - Presentación de la nueva edición del Festival de Magia ciudad de Sevilla, con la delegada de Cultura, Angie Moreno. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, ha defendido la gestión del Consistorio en relación a la ayudas al sector cultural de la ciudad. Ha indicado que se han abonado el 70% de las subvenciones de 2024 y 2025 tras "un trabajo exhaustivo de normalización y desbloqueo" por el "caos" del anterior Gobierno municipal.

En una nota remitida por el Ayuntamiento, Moreno ha asegurado que encontraron "un sistema totalmente colapsado, con expedientes sin cerrar, pagos retenidos y cero capacidad operativa para lanzar nuevas líneas de ayuda". Por ello, ha indicado que "no se podían abrir nuevas convocatorias sin ordenar el caos que él mismo dejó".

Esta ha sido la respuesta de Moreno a las palabras del portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, criticando la "falta de ejecución" de 1.200.000 euros en subvenciones culturales para el presenta año. A la par, lamentaba el "evidente divorcio del señor Sanz con la cultura en la ciudad de Sevilla",

Ante esto, la delegada ha asegurado que se ha aprobado un incremento del 80% en las subvenciones para 2026 con casi dos millones de euros, además de "líneas reforzadas específicamente para proyectos culturales, salas y librerías". "Además, por primera vez, las entidades culturales podrán recibir anticipos del 75% del importe concedido, un mecanismo esencial para la viabilidad de festivales, compañías teatrales, galerías y otros agentes culturales", ha señalado Angie Moreno.

"Hoy Sevilla tiene un modelo cultural sólido y sostenible. Quienes han dejado un Lope de Vega tres años cerrado, festivales sin continuidad y expedientes acumulados no pueden presentarse ahora como defensores del sector", ha afirmado.

En esta línea, Moreno ha pedido al PSOE que "abandone la confrontación y la desinformación".