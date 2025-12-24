El Ayuntamiento de Sevilla defiende su agenda social centrada en el empleo: "La mejor política social es el empleo"

El delegado de Barrios de Atención Preferente del Ayuntamiento de Sevilla, José Luis García - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha cerrado esta semana la actividad este año con la aprobación de los presupuestos para 2026. Unas cuentas que desde el Gobierno Municipal, han destacado que el 21% está destinado a políticas de protección y promoción social, así como un aumento en las partidas destinadas a planes de empleo.

El delegado de Barrios de Atención Preferente, Derechos Sociales, Empleo, Familia, Igualdad y Asociaciones, José Luis García, ha puesto el foco de cara al próximo en esta pata de su extenso departamento, el empleo. "Pensamos que la mejor política social es el empleo", ha afirmado en declaraciones a Europa Press.

En esta línea, frente a las críticas y el acuerdo con Vox, ha insistido que las últimas cuentas municipales "no tocan las políticas que afectan al sevillano en día a día". Asimismo, ha puesto el foco en la continuidad en los programas de conciliación y de atención a la personas en situación de sinhogarismo. Unos programas que en palabras de García "han unos resultados bastante óptimos de cara a las cifras que nos habíamos marcado".

"QUERÍAMOS DAR LA CAÑA DE PESCAR Y ENSEÑARLES A PESCAR"

Hace unas semanas, el Ayuntamiento abría la segunda convocatoria del programa de empleo 'Éfeso Sevilla'. Esta iniciativa, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), busca mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas combinando formación oficial, prácticas en empresas y acompañamiento personalizado.

"No hay esa mano de obra, los estamos formando, son ya casi 2000 se ya los están formando en esto. Van a tener una beca, van a tener una ayuda de mantenimiento de formación y después una inserción en una empresa donde van a realizar las prácticas para quedarse en el futuro", ha explicado García.

El programa cuenta con 9,77 millones de euros de presupuestos (85 % FSE+ y 15 % aportación municipal) y prevé la participación de 1.305 personas en esta segunda edición con 87 itinerarios de entre 3 y 9 meses.

García ha ejemplificado con este programa la línea de trabajo del Consistorio en esta materia. "No queríamos dar en este caso el pescado, sino queríamos dar la caña de pescar y enseñarles a pescar para que tuvieran precisamente un futuro prometedor", ha subrayado.

En esta línea, García ha destacado el programa de servicio nocturno de los agentes cívicos, los conocidos popularmente como serenos, cuya plantilla ha pasado de 18 a 50 personas desde octubre de este años para atender 29 barrios de la ciudad.

La mayoría de contrataciones, casi 40 de ellas, se han realizado a desempleados inscritos en itinerarios de inserción sociolaboral del Plan Local para la Cohesión e Inclusión Social, en el marco de la estrategia Eracis+.

"LAS MEDIDAS SOCIALES SON IMPORTANTES PERO FALTA POLICÍA NACIONAL"

Según los datos de la estadística 'Indicadores Urbanos 2025' del Instituto Nacional de Estadística (INE), los barrios con las rentas más bajas del país se sitúan en Sevilla, en concreto Los Pajaritos y Amate del distrito Cerro-Amate (7.311 euros); en el barrio sevillano del Polígono Sur del distrito Sur (7.422 euros) y en el barrio alicantino de Juan XXIII.

Una situación que se viene prolongando en el tiempo. García ha señalado la "degradación" de estas zonas ante el "poco cumplimiento de la vida respetuosa" de algunos vecinos. "Hay que destacar que la mayor parte del barrio es un barrio trabajador, es un barrio humilde, un barrio respetuoso y que una minoría muy minoritaria es la que causa y hace que el barrio se deje a la intemperie".

En este sentido, ha remarcado el papel de la administración para "acompañar en la regularización" de algunos negocios particulares, pero sobre todo ha pedido una mayor implicación de la Policía Nacional, en especial ante la "proliferación" de pisos con cultivos de marihuana.

"Las medidas sociales son importantes, pero con estas situaciones que podemos decir de marginalidad, el trabajo social es un trabajo accesorio y muchas veces mínimo que no puede combatir eso y ahí lo que hace falta es una decisión y una implicación de la Policía Nacional de manera muy importante", ha subrayado.

Asimismo, ha destacado la labor del Ayuntamiento en el Polígono Sur. "En el último año en Polígono Sur se han contratado más de 80 personas con un contrato de trabajo fijo laboral", ha subrayado el delegado.

También, ha subrayado el plan anunciado por el Consistorio y la Junta este año con la construcción de 92 pisos y obras "de diferente calado" en otras 512 viviendas públicas más, además de la dotación de instalaciones deportivas. El plan contará con 13 millones de euros por parte del gobierno andaluz y seis millones del sevillano.

HABRÁ UN NUEVO CONTEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE SINHOGARISMO

El delegado ha confirmado que en 2026 el Ayuntamiento realizará un nuevo conteo para conocer las personas que se encuentran en situación de sinhogarismo en la ciudad. El último dato de Cáritas Sevilla apuntaba a 421 personas sin hogar.

Mientras tanto, el Consistorio tiene activado desde noviembre una nueva edición de la campaña de frío para proteger a las personas en situación de sinhogarismo durante los meses de bajas temperaturas. La red municipal dispone de 111 plazas de baja exigencia, que aumentan a 141 durante las alertas por frío o lluvia.

Estas medidas se complementan con una intensificación de las rutas de calle, destinadas a localizar a las personas más vulnerables, ofrecerles información y motivarlas a acceder a los recursos habilitados. También se ofrecerán mantas y sacos de dormir para aquellos que no quieran recurrir al servicio de acogida.

Asimismo, García ha indicado que "espera que se culminen las fechas indicadas" para los tres nuevos centros para personas sin hogar. Estos centros se ubicaran fuera de los distritos Macarena, Casco Antiguo, Triana y Cerro-Amate, y de los barrios del Polígono Sur y Polígono Norte.

Cada centro contará con 25 plazas con dormitorios de cuatro camas como máximo y cinco plazas específicas por centro destinadas a personas convalecientes, "una medida inédita hasta ahora".

Esta licitación tiene el objetivo de descongestionar de recursos para personas sin hogar en la Macarena, que vendrán a sustituir el actual, situado en el Hogar Virgen de los Reyes.