Ayuntamiento de Sevilla defiende un aumento de efectivos de la Policía Local en el distrito Macarena

Archivo - Policías locales durante un corte de tráfico - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Seguridad Ciudadana y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Sevilla, Ignacio Flores, ha defendido el aumento en los últimos años de efectivos de la Policía Local destinados al distrito Macarena de la ciudad.

Según ha indicado el delegado en una intervención este viernes en la Comisión y Fiscalización del Consistorio, en 2025 hay 71 agentes en el distrito, un número superior a los 48 que estaban activos en 2023. Además ha indicado que se han producido nueve detenciones.

Así ha respondido Flores a la pregunta formulada por el concejal socialista, Nacho González, quien ha señalado el "clima de inseguridad" en el barrio de El Cerezo que ha provocado la implantación de patrullas ciudadanas por parte de los vecinos en las últimas semanas.

"Una irresponsabilidad achacar la causa de los problemas de El Cerezo a personas sin documentos de residencia, u ponerlo en boca de la Policía Nacional es además una falsedad", ha afirmado en relación a una información publicada por el Consistorio en la última reunión producida este miércoles entre Ayuntamiento, Policía Local y Nacional sobre la situación del barrio.

Dicha apreciación fue desmentida por el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, quien aseguró que "la Policía Nacional no ha trasladado en ningún momento esta información".

Por otro lado, el concejal González ha pedido al gobierno municipal que se comprometa a "mantener el refuerzo de la policía local y que van a afrontar políticas sociales, de inversión, de equipamiento, culturales" en el barrio.

Por su parte, Flores ha asegurado que el agente de la Policía Nacional presente en el encuentro "dijo la verdad". "Ese Policía Nacional fue razonable y tan objetivo que dijo lo que pasaba allí en el barrio", ha señalado.

Asimismo, el delegado ha defendido el papel del Ayuntamiento en la situación y ha afirmado que "no van a rehusar de los vecinos". "La intervención que va a tener la Policía Local en la Macarena, ya quisiera el subdelegado del Gobierno implantarla", ha concluido.