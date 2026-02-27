Ayuntamiento de Sevilla defiende la "coordinación absoluta" con los hosteleros tras las críticas por los palcos

Montaje de los Palcos de la Plaza de San Francisco de Sevilla - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno municipal de Sevilla, Juan Bueno, ha defendido la "coordinación absoluta" con los hosteleros de la ciudad tras las críticas del sector por el inicio del montaje de los palcos de la Plaza de San Francisco en "una zona autorizada para la instalación de terrazas de veladores".

"Hay zonas por donde pasa la Carrera Oficial que no tiene más remedio que levantarse los veladores, siempre estamos en correlación con ellos para solucionar los problemas que se puedan resolver", ha afirmado Bueno en una rueda de prensa este viernes tras la Junta de Gobierno Local.

Asimismo, el portavoz ha defendido que se han reducido los plazos de montaje y desmontaje de los palcos en los últimos años.

La queja de la Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia mostraba su malestar acerca de la ubicación del acopio del material en la plaza.

"Resulta especialmente llamativo que, existiendo alternativas dentro de un espacio de tales dimensiones, el acopio de materiales se haya ubicado exactamente en el área destinada a terraza, limitando de forma directa una actividad económica plenamente autorizada", ha señalado la asociación en un comunicado.

Por otro lado, relacionado también con la Semana Santa, Bueno ha defendido que las obras en la calle Imagen y el entorno de la Plaza de la Encarnación "están avanzando adecuadamente". "Estarán en el tiempo que tienen que estar absolutamente organizadas y correctas", ha afirmado.

Desde el pasado 2 de enero está cortada al tráfico la calle Imagen debido al avance de las obras del carril bus segregado para el bus de tránsito rápido (BTR) Santa Justa-Plaza del Duque.

"LES HEMOS PEDIDO DATOS SOBRE EL PROBLEMA"

En otro orden de asuntos, Bueno ha sido preguntado por las últimas movilizaciones de la plantilla municipal contra la propuesta del Ayuntamiento de externalizar el servicio de limpieza de los colegios.

El portavoz ha asegurado que "tienen las puertas abiertas para hablar cuando quieran", al mismo tiempo que ha señalado que "han pedido datos a los sindicatos para saber cuál es el problema".

"Se ha explicado por activa y por pasiva que ese contrato viene a complementar el trabajo que está haciendo de limpieza en edificios municipales y también en los colegios que creemos que es muy deficiente", ha remarcado Bueno.

Los sindicatos continúan concentrados en la Puerta Jerez desde este lunes, aunque sin las tiendas de campaña instaladas, y han confirmado una concentración en el exterior del Teatro de la Maestranza coincidiendo con el acto institucional por el 28F.