El Ayuntamiento de Sevilla defiende la gestión del Alcázar: "Hemos hecho en año y medio más que el PSOE en ocho años"

SEVILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno local y delegado de Hacienda en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, ha defendido la gestión al frente del Real Alcázar y ha señalado que al PSOE le molesta que "en año y medio el Gobierno municipal de José Luis Sanz haya hecho más cosas en el Alcázar que el PSOE en ocho años".

Bueno responde así al edil del PSOE Nacho González, que aseguraba este domingo que Ana Jáuregui, gerente del Alcázar y decana del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla, dedica "la mayor parte de su tiempo y atención a sus intereses" en el órgano colegial.

"No es posible asumir dos responsabilidades de tanta exigencia sin que una de ellas se resienta. Y en este caso, lamentablemente, es el Real Alcázar el que sufre las consecuencias de esta falta de dedicación", ha aseverado el edil del PSOE.

Por su parte, Bueno ha señalado que el desempeño de ambos cargos "no solo es legal, sino perfectamente compatible", y ha criticado lo que considera una injerencia del PSOE en la campaña electoral del colegio profesional, que acaba de comenzar. Este extremo también ha sido denunciado por el órgano, que ha pedido no ser implicado con "fines partidistas" y que no se interfiera en su proceso electivo.

"El PSOE mira la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el propio. Parece mentira que este partido critique por compatibilizar dos cargos cuando María Jesús Montero simultanea la Secretaría General del PSOE andaluz con la Vicepresidencia del Gobierno y el Ministerio de Hacienda y el propio portavoz municipal, Antonio Muñoz, es también senador", ha señalado el portavoz del gobierno municipal.

El edil 'popular' ha explicado que "la labor de Jáuregui como decana no resta tiempo a la gestión del Alcázar, como evidencian los hechos". El Ayuntamiento indica así que desde julio de 2023 se han invertido más de 1,2 millones de euros en proyectos de conservación, restauración e investigación arqueológica.

Entre estas medidas, destacan "la restauración completa del Salón del Almirante, incluyendo paramentos verticales, zócalos y carpinterías; la recuperación del Jardín de Troya, con una intervención integral en pavimentos, trazado y vegetación; la rehabilitación del mobiliario histórico de los jardines y zonas palaciegas o la licitación en marcha para la restauración de la fachada del Apeadero (287.759,90 euro), ante el abandono del programa 2% Cultural del Gobierno central".

También subraya "la restauración estructural del tramo de muralla norte y la Torre del Agua" o "la reforma integral del Jardín de la Alcubilla y el Jardín del Marqués de la Vega-Inclán, así como de la Fuente del Mercurio". Asimismo, pone en valor "un importante impulso cultural, con más de 130 actividades culturales anuales entre conciertos, ópera, visitas temáticas, zambomba, jornadas patrimoniales y ciclos literarios, además del programa Noches en los Jardines del Alcázar con más de 30.000 asistentes cada verano".

Por otra parte, el Ayuntamiento ha destacado que el Real Alcázar recibió en 2024 cerca de 2.300.000 millones de visitantes, "récord histórico del monumento, con ingresos superiores a los 16 millones de euros anuales, reinvertidos íntegramente en conservación y mejoras".

"Gracias al esfuerzo de la directora gerente y al impulso del Ayuntamiento de Sevilla, el Real Alcázar vive una etapa de gran transformación y consolidación. El monumento avanza en su conservación y en su proyección como uno de los principales símbolos patrimoniales de Europa", han concluido desde el Gobierno local.