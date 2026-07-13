El Ayuntamiento de Sevilla defiende su gestión en la rehabilitación de 144 viviendas en Los Pajaritos

Archivo - Cuarto Teniente de Alcalde. Área de Gobierno de Urbanismo Juan de la Rosa interviene en la Sesión de Pleno ordinario del Ayuntamiento de Sevilla. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno municipal ha destacado la inversión realizada en la rehabilitación de 144 viviendas del barrio de Los Pajaritos, donde según ha asegurado el ejecutivo local, se han invertido más de tres millones de euros para la renovación de los inmuebles, la instalación de ascensores y la reurbanización integral del entorno.

Según ha señalado el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, en un mensaje emitido a los medios en respuesta a las críticas del PSOE a la rehabilitación de este barrio, que según ha considerado la formación se encuentra "frenada", el delegado ha defendido que estas actuaciones cuentan con una aportación municipal cercana a los dos millones de euros.

En este sentido, el 'popular' ha afirmado que las obras comenzaron en diciembre de 2023 y "se encuentran finalizados 15 de los 18 inmuebles", encontrándose en ejecución únicamente los tres edificios restantes y los trabajos finales de urbanización, cuya finalización está prevista para finales de julio de 2026.

Asimismo, De la Rosa ha afeado que aunque el convenio para esta actuación fue firmado en octubre del año 2021 por el PSOE, este "no fue capaz de llevar a cabo". "Una vez más el PSOE vuelve a mentir a los ciudadanos, puesto que fue el gobierno de José Luis Sanz quien puso en marcha la licencia de obra en agosto de 2023", ha sostenido.

Del mismo modo, ha indicado que la actuación de Emvisesa presenta una "especial complejidad técnica y social", al ejecutarse sobre edificios permanentemente habitados, compatibilizando las obras con realojos temporales, mudanzas, reposición de servicios e intervención social. A pesar de ello, ha señalado que ya se han ejecutado 120 de las 144 viviendas.

Recientemente, el Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha abierto el plazo para que las comunidades de vecinos de la calle Cigüeña soliciten ayudas específicas para la instalación de ascensores. Obra para la que el Ayuntamiento ha destinado 1,9 millones de euros a repartir entre todas las comunidades solicitantes que cumplan las bases de la convocatoria.

PROYECTO DE REHABILITACIÓN

El proyecto de rehabilitación de la calle Cigüeña contempla además la reurbanización de la calle y de la plaza situada entre las calles Cigüeña, Cruz del Sur y Gorrión, de unos 1.900 metros cuadrados, donde se ubican los Caños de Carmona, protegidos por el PGOU.

Por tanto, se trata de actuaciones que responden a contratos distintos, con financiación y calendarios propios, por lo que la administración local considera que no resulta "correcto" analizarlas como una única actuación ni atribuirles un único plazo de ejecución.

De esta manera, las obras incluyen la sustitución del alumbrado de vapor de sodio por luminarias LED, el soterramiento de instalaciones, nuevo arbolado y un pavimento más permeable en los tramos peatonales hacia las calles Jilguero y Golondrina. En la plaza se creará una zona de juegos infantiles inclusivos, elementos de calistenia, arbolado de gran porte y un itinerario peatonal accesible.

Por su parte, los Caños de Carmona se revalorizarán con nueva iluminación y la eliminación de los aparcamientos de su entorno, donde se contempla también la restauración del monumento como actuación complementaria. "No solo vamos a rehabilitar las viviendas: vamos a transformar toda la calle Cigüeña, con nuevo alumbrado LED, más árboles y una plaza pensada para el disfrute de los vecinos, con zona infantil inclusiva y calistenia para los jóvenes", ha concluido el delegado municipal.

En contexto, estas declaraciones han supuesto la respuesta a los socialistas después de que este lunes, el PSOE haya lamentado el "frenazo" que sufre el proyecto de rehabilitación integral de 160 viviendas en Los Pajaritos-Nazaret, que según han señalado, prologarán las obras "al menos un mes mas", ya que deberían haber terminado el pasado 30 de junio, pero se demorarán al menos hasta mediados de 2028.