El Ayuntamiento de Sevilla defiende que ha plantado más de 10.000 nuevos árboles: "Ellos talaban sin reponer"

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha respondido este lunes a las declaraciones del concejal socialista, Juan Tomás de Aragón, señalando que el Gobierno municipal había talado 35.000 árboles. Desde el Consistorio han defendido que han plantado más de 10.000 árboles en los últimos dos años.

En una nota remitida por el Ayuntamiento, la delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha acusado al PSOE de "crear un relato falso". "El Gobierno de José Luis Sanz está desarrollando la mayor política verde de los últimos años en la ciudad, con planificación, transparencia y criterios técnicos. La diferencia es clara: el PSOE talaba sin reponer; este Gobierno compensa y multiplica", ha indicado.

En esta línea, Rincón ha defendido el modelo paisajístico iniciado en la avenida de Torneo. En el marco de esta actuación, está prevista la retirada de 108 árboles y el trasplante de otros 19 ejemplares. Ha asegurado que los informes técnicos del Servicio de Parques y Jardines "avalan" esta renovación. "El arbolado actual, plantado en los años 90, presenta raíces débiles, suelos compactados y copas deformadas, lo que supone un riesgo", ha subrayado.

Por otra parte, ha puesto de ejemplo de gestión la remodelación de la mediana de la avenida Concejal Alberto Jiménez-Becerril cuenta con una inversión de 263.819 euros, para un nuevo corredor verde con más de 135 ejemplares entre palmeras, árboles de Júpiter, cicas y especies ornamentales, además de un tapiz vegetal sostenible.

Por todo ello, Evelia Rincón ha destacado que "el Plan de Plantaciones 2025-2026 está perfectamente diseñado y calendarizado y se publicará en los próximos días. Como siempre, seguirá criterios técnicos y climáticos para garantizar la supervivencia de los ejemplares. No se improvisa, se planifica con rigor y responsabilidad".