El Ayuntamiento de Sevilla desiste de un estudio sobre violencia en los noviazgos entre adolescentes por la pandemia

Los centros educativos elegidos no garantizaban la celebración de los grupos de discusión ni "cualquier actividad que suponga presencia de los jóvenes" fuera del horario lectivo

SEVILLA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el socialista Juan Espadas, ha desistido de adjudicar un contrato que promovía para acometer un estudio, de la mano de los centros educativos, acerca de las "creencias, actitudes y motivaciones de la violencia en las relaciones de noviazgo y cortejo y prevalencia de la violencia en el noviazgo en adolescentes".

Según figura en un acuerdo adoptado por la junta local de gobierno el pasado 30 de julio y recogido por Europa Press, el área municipal de Juventud impulsó recientemente la contratación de servicios especializados para la organización y realización de un estudio sobre "creencias, actitudes y motivaciones de la violencia en las relaciones de noviazgo y cortejo y prevalencia de la violencia en el noviazgo en adolescentes de Sevilla".

Para ello, fue licitado el correspondiente contrato, concurriendo cinco empresas al concurso convocado a tal efecto y siendo abiertos el pasado 6 de julio los sobres de las ofertas de tales entidades, correspondientes a la "documentación general".

No obstante, en este acuerdo de la junta de gobierno se precisa que "no habiéndose procedido a adjudicar la licitación, dada la incertidumbre provocada por el COVID-19 y los sondeos realizados por los centros educativos seleccionados para participar en el estudio, que no garantizan que se puedan realizar los grupos de discusión ni cualquier otro tipo de actividad que suponga presencia de los jóvenes a partir de septiembre fuera del horario lectivo, procedería por razones de interés público, decidir no adjudicar el contrato dada la imposibilidad de cumplir con las fases de recogida de datos cualitativa y cuantitativa imprescindible para la realización del mismo".

Dado el caso, el pasado 30 de julio la junta local de gobierno acordaba "no adjudicar el contrato" en cuestión merced a los términos ya descritos y "liberar el crédito correspondiente a la aprobación del gasto del presente contrato por importe de 22.264 euros".