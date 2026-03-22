El Ayuntamiento de Sevilla destaca el avance de las obras en el CEIP Altos Colegios de la Macarena

La delegada de Educación, Blanca Gastalver, visita las obras en el CEIP Altos Colegios de la Macarena. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Educación y Edificios Municipales del Ayuntamiento de Sevilla, Blanca Gastalver, ha destacado la importancia de las actuaciones que se están desarrollando en el CEIP Altos Colegios, en la calle Feria, y que ha supervisado de primera mano. Se trata de unas obras enmarcadas dentro del 'Plan de Recuperación' impulsado por el Consistorio para mejorar y poner en valor los colegios públicos de la ciudad.

En una nota de prensa, Gastalver subrayado que dicho plan refleja el "compromiso firme" del Gobierno municipal con la mejora de las infraestructuras educativas, "actuando con planificación, rigor técnico y priorizando siempre la seguridad de la comunidad educativa".

Ante los avisos de la comunidad educativa en torno a la aparición de grietas en este centro educativo, la delegada ha querido trasladar un mensaje de "tranquilidad y claridad" sobre la situación actual: "Los servicios técnicos municipales están actuando con responsabilidad y siguiendo en todo momento los procedimientos técnicos establecidos".

Por otro lado y respecto al gimnasio del centro, el Ayuntamiento ya cuenta con el informe técnico sobre la situación de este espacio, elaborado gracias al nuevo pliego de diagnósticos de edificios municipales puesto en marcha en 2025, "que permite realizar análisis más exhaustivos del estado estructural de los centros educativos".

"Los técnicos municipales, tras analizar este estudio, ya están realizando la intervención necesaria para acometer la reparación", ha explicado Gastalver. "Es una actuación compleja que se ejecuta siguiendo las indicaciones de la Oficina Técnica Municipal, basadas en la diagnosis realizada por la empresa especializada Elabora, lo que garantiza que se actúa con todas las garantías técnicas".

Al respecto, la intervención se está canalizando a través de la empresa responsable del mantenimiento de los colegios y requiere el uso de maquinaria específica para acceder con seguridad a la zona afectada, cuya disponibilidad se está gestionando en estos momentos.

En cuanto a las grietas detectadas en algunas aulas, según indican los técnicos municipales, "no son recientes y podrían existir desde hace al menos cinco años". Así, "una vez se disponga de datos concluyentes del seguimiento, se actuará con la máxima diligencia para ejecutar las actuaciones que correspondan", ha afirmado la edil.

Gastalver ha recordado, además, que el CEIP Altos Colegios es un edificio histórico construido en 1894, con muros de carga de ladrillo y sistemas constructivos propios de la época, lo que implica que cualquier intervención debe realizarse con estudios previos rigurosos y soluciones técnicas específicas, especialmente al tratarse de un inmueble con valor patrimonial.