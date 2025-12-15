El Ayuntamiento de Sevilla destaca el "éxito" del segundo Mercado de las Flores en el barrio de El Porvenir

Segundo Mercado de las Flores en el barrio de El Porvenir de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Distrito Sur, ha hecho balance de la segunda edición del Mercado de las Flores que se ha celebrado en el barrio de El Porvenir.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, esta nueva convocatoria ha congregado a "miles de personas" demostrando su "éxito como herramienta para dinamizar el comercio de cercanía y fomentar la vida comercial y social del barrio".

Por su parte, la delegada del Distrito Sur, Blanca Gastalver, ha destacado que estas cifran confirman que estas iniciativas "funcionan, generan actividad económica y convierten el barrio en un espacio vivo y atractivo tanto para los vecinos como para quienes nos visitan". El evento se ha desarrollado en la calle Juan Pablos, con la colaboración de The Nook Store, establecimiento anfitrión de la presentación del mercado.

Durante la jornada, han participado floristerías, profesionales y marcas como Botanicool, Melero, Flores El Porvenir, La Esencia de la Flor, Concha Candela, Luwanda, Floristería Sevilla en Flor, Lunten Eventos, Puka Taller de Flores, Mermoca, Viveros Aspanri, Carmela Floristería y África de Porres, bajo el impulso del Ayuntamiento y el apoyo del comercio local. "Se ha logrado ofrecer ideas de elegancia y estilo tanto para el ámbito familiar como para los espacios comerciales en fechas navideñas, al tiempo que se reforzaba el comercio de cercanía en un ambiente festivo", ha señalado Gastalver.

El Mercado de las Flores, enmarcado en la programación de Navidad del Distrito Sur, ha contado además con una amplia agenda de actividades para todos los públicos, incluyendo talleres florales, actuaciones musicales, animación infantil, la visita del Paje Real, una zambomba navideña y un sorteo benéfico a favor de la asociación Debra (Piel de Mariposa).

"Este evento, abierto únicamente durante un día, ha permitido que los asistentes pasen la jornada en el barrio, descubran sus comercios y disfruten de la oferta gastronómica de los establecimientos del entorno, reforzando así el tejido comercial y social de El Porvenir", ha concluido la delegada.

El cartel anunciador de esta edición, obra de la diseñadora África de Porres, "ha contribuido igualmente al éxito del mercado, combinando elementos navideños con las flores como protagonistas a través de un collage de marcado carácter artístico".