El Ayuntamiento de Sevilla destaca la plantación de 343 nuevos árboles y palmeras en el Distrito Palmera-Bellavista

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la delegación de Arbolado, Parques y Jardines, ha señalado que ha plantado 27 naranjos en la Avenida de la Palmera. Unos ejemplares que se suman a las 44 palmeras datileras (Phoenix dactylifera), plantadas a comienzos de la actual campaña 2025-2026 del Plan de Gestión de Plantaciones, que contempla 343 nuevos árboles y palmeras para el Distrito Palmera-Bellavista.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, los trabajos han consistido en la recuperación de alcorques en los que se han plantado los nuevos naranjos, alcanzando así un total de 272 ejemplares en esta vía.

La delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha señalado que "esta intervención permite recuperar el aspecto original de La Palmera y consolidar un arbolado que forma parte de la identidad de Sevilla". Asimismo, ha destacado que "no se trata solo de plantar árboles, sino de cuidar el patrimonio verde que da carácter y calidad de vida a nuestros barrios".

El Ayuntamiento ha asegurado que las zonas con mayor número de plantaciones previstas en el Distrito Palmera-Bellavista en la campaña 2025-2026 son el Parque del Pítamo, con 100 ejemplares de Tetraclinis articulata; la Avenida de La Palmera con 44 Phoenix dactylifera y 27 Citrus x aurantium y la Avenida de Jerez con 28 Archontophoenix cunninghamiana, 1 Melia azedarach y 1 Phoenix dactylifera.

Asimismo, el plan contempla la plantación de 100 Tetraclinis articulata, 49 naranjos, 44 palmeras, 258 palmas rey y 24 Celtis australis, especies seleccionadas por "su resistencia, su aporte de sombra y su integración en el paisaje urbano".

Estas actuaciones en el Distrito Palmera-Bellavista se integran en la campaña municipal de plantaciones que está llevando a cabo el Gobierno municipal, que prevé plantar 6.511 nuevos árboles este año y estima superar los 16.500 ejemplares en tres años.