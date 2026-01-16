Ayuntamiento de Sevilla destaca la Semana de la Naranja como espacio de innovación, identidad y proyección internacional

Ayuntamiento destaca la Semana de la Naranja como espacio de innovación, identidad y proyección internacional - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Arbolado, Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla, Evelia Rincón, ha participado este viernes en la inauguración de la Semana de la Naranja, una iniciativa que se desarrolla en la ciudad durante los últimos días de enero con un programa de actividades divulgativas, gastronómicas y rutas guiadas por Sevilla vinculadas a la naranja y su historia.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la Semana de la Naranja, impulsada por la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla, junto al Ifapa Las Torres de Alcalá del Río y Agromillora, tiene como eje central el Congreso Democitrus 2026, que se celebrará los días 28 y 29 de enero.

"Democitrus es el gran encuentro profesional y técnico de la semana, concebido para reunir a expertos, investigadores, productores y empresas tecnológicas y abordar los principales desafíos del sector citrícola, con especial atención a la innovación y la aplicación de nuevas tecnologías", ha apostillado el Consistorio.

Durante su intervención, Rincón ha subrayado que "la Semana de la Naranja permite mirar a la naranja desde todas sus dimensiones: histórica, cultural, urbana, agrícola y económica", y ha destacado que la provincia de Sevilla es una de las principales productoras y exportadoras de naranja dulce de España

La delegada ha enmarcado además que Sevilla cuenta con 52.000 naranjos de naranja amarga y que la ciudad se encuentra en plena campaña de recogida, actualmente en torno al 20 por ciento, con una previsión de alcanzar cerca de siete millones de kilos a finales de febrero.

El programa de Democitrus incluye una primera jornada el martes 28 de enero en el Espacio Exploraterra, con ponencias, charlas técnicas y mesas redondas; y una segunda jornada el jueves 29 de enero en el IFAPA Centro Las Torres de Alcalá del Río, con demostraciones en campo de equipos y soluciones tecnológicas en funcionamiento.