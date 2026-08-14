El Ayuntamiento de Sevilla destina 75.000 litros de agua semanales al riego de árboles en el distrito Nervión

Regado de árbol en el distrito Nervión. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha mantenido activo el programa de refuerzo del riego del arbolado joven en el Distrito Nervión, con el objetivo de favorecer el arraigo de los 104 árboles plantados durante las dos últimas campañas municipales y de atender a aquellos ejemplares que presentan "indicios de estrés hídrico" como consecuencia de las altas temperaturas. En conjunto, el dispositivo ha destinado 75.000 litros de agua cada semana al cuidado del arbolado del distrito.

Según ha precisado el Consistorio en una nota de prensa, el Servicio de Parques y Jardines ha dispuesto de un camión cisterna con capacidad para 5.000 litros de agua para realizar tres cargas diarias y distribuir hasta ahora 15.000 litros de agua al día.

De esta manera, el operativo ha trabajado de lunes a viernes en el recorrido de las calles y espacios públicos del distrito donde se localizan tanto las nuevas plantaciones como los ejemplares que requieren un aporte adicional de agua.

Al hilo, la delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha destacado que el riego de apoyo es una "herramienta esencial" para que los árboles superen con éxito sus primeros años de vida y "puedan desarrollarse con normalidad".

En este sentido, los riegos han comenzado desde el mismo momento en que se ha plantado cada árbol, de manera que la última campaña municipal de plantaciones, que ha tenido lugar desde mediados de noviembre de 2025 hasta marzo de 2026, ha realizado riegos periódicos hasta la llegada de las lluvias y, con el posterior aumento de las temperaturas, se ha activado la campaña específica de refuerzo de riego, que permanecerá en funcionamiento hasta el mes de octubre.

Además de atender las nuevas plantaciones, este dispositivo ha prestado "especial atención" a aquellos ejemplares que muestran "síntomas de estrés hídrico", de manera que ha adaptado las actuaciones a las necesidades detectadas por los técnicos municipales.

De este modo, se ha favorecido su recuperación y su capacidad para soportar las "condiciones climáticas propias del verano sevillano". En este sentido, Rincón ha detallado que el seguimiento continuo del arbolado ha permitido actuar con "criterios técnicos" y garantizar que los árboles lleguen en las mejores condiciones a su etapa de madurez, "cuando comienzan a aportar todos sus beneficios ambientales" a la ciudad.