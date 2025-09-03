Ayuntamiento de Sevilla dice que continúa con la limpieza del Parque María Luisa tras las críticas por "dejadez" de PSOE

El Ayuntamiento continúa con los trabajos de limpieza y mantenimiento de los estanques del Parque de María Luisa. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha subrayado este miércoles que continúa con los trabajos de limpieza "en profundidad", mantenimiento y puesta a punto de los estanques del Parque de María Luisa y Jardines del Cristina, un día después de las críticas del Grupo Municipal Socialista, que advirtió de la "situación de dejadez y abandono" del parque.

Según ha informado el Consistorio en una nota, trabaja de igual forma en la licitación de una asistencia técnica destinada a recuperar las fuentes ornamentales en mal estado de los parques "históricos" de la ciudad, entre ellas la "emblemática" Fuente de los Leones del Parque de María Luisa.

El Gobierno muncipal se ha pronunciado de esta forma en un contexto en el que el concejal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Tomás de Aragón, afirmaba que un cisne permanecía atrapado desde inicios de semana "en el lodo de un estanque que se está vaciando para proceder a su limpieza tras aparecer aves muertas, sin que se hayan retirado las aves".

Para el concejal, esto es una muestra del "abandono y mala gestión en un parque que es escaparate de Sevilla", al tiempo que se ha preguntado si "es esta" la imagen que el Gobierno municipal "quiere proyectar" de la ciudad.

Por su parte, la delegada de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Evalia Rincón, ha señalado que también se está llevando a cabo la limpieza "en profundidad" del estanque de los Lotos, que ya se realizó el pasado mes de julio, y ha apostillado que se aprovechará la intervención para "acometer una obra en este estanque para facilitar el acceso a la fuente central".

Además, fuentes municipales han señalado a Europa Press que el Ayuntamiento "continúa su apuesta por el parque de María Luisa" y como muestra, han recordado el contrato para el apoyo en el mantenimiento de redes, riego y fuentes en parques de la ciudad adjudicado el pasado abril, con un presupuesto de 500.000, y la restauración integral del grupo escultórico de la Glorieta de Bécquer llevada a cabo el pasado agosto.