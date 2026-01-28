El Ayuntamiento de Sevilla eleva el Plan Territorial de Emergencias a Fase de Emergencia Local Nivel 1

Corte en la calle San Jacinto de Sevilla tras la caída de un árbol por las rachas de viento debido a la borrasca Kristin. - FRANCISCO J.OLMO / EUROPA PRESS

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado a las 9,57 horas de este miércoles que eleva el Plan Territorial de Emergencias de la Ciudad a la Fase de Emergencia Local Nivel 1.

En una publicación en redes sociales, el Consistorio ha pedido a la ciudadanía que siga las indicaciones de los agentes y la información ofrecida por las fuentes oficiales.

En estos momentos, la Policía Local está regulando el tráfico en el entorno de Glorieta Olímpica- Ronda Urbana Norte y Barqueta. Asimismo, está cortado el tráfico en la calle San Jacinto en su acceso desde Plaza San Martín de Porres por la caída de un árbol.

A primera hora de esta mañana, la caída de un árbol ha provocado el corte en el tráfico de la calle Marques de Pickman, donde se ha restablecido la circulación tras cerca de 30 minutos interrumpido.

El alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, ha indicado en una publicación en redes sociales que todos los servicios municipales están trabajando para atajar todas las incidencias.

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activo el aviso naranja por fuertes vientos, que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora, hasta las 15,00 horas de este miércoles en toda la campiña sevillana.