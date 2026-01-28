Cortado al tráfico un tramo de la A-8075 en Espartinas (Sevilla) tras la caída de un árbol por la borrasca

Cortado al tráfico un tramo de la A-8075 en Espartinas por la caída de un árbol de gran porte. - POLICÍA LOCAL ESPARTINAS

ESPARTINAS (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Espartinas (Sevilla) ha procedido al corte del tráfico rodado del ramal de Villanueva, la carretera A-8075, por la caída de un árbol en la vía que impide la circulación de vehículos.

Se trata de un árbol de gran porte, de una parcela privada, según informan fuentes de la Policía a Europa Press.

Los operarios del Ayuntamiento de Espartinas están trabajando en la zona para quitar el árbol lo antes posible. También se ha dado aviso a la Red de Carreteras de la Junta de Andalucía.

Desde la Policía Local se pide extremar la precaución como consecuencia de las fuertes rachas de viento que trae esta nueva borrasca y las intensas lluvias, que ha motivado que esté activo el aviso naranja de la Aemet hasta las 15 horas.