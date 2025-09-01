El Ayuntamiento de Sevilla encarga un informe jurídico tras quejas de promotores musicales por exclusividad de Icónica

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha encargado un informe jurídico a raíz de las quejas de algunos promotores musicales por el trato dispensado a los responsables del festival Icónica Fest, que se celebra cada verano al aire libre en la Plaza de España, al tiempo que se ha mostrado partidario de que este recinto monumental albergue este tipo de eventos "para el disfrute de los sevillanos" y que sean los actuales gestores "quienes se sigan ocupando de la programación".

Así lo ha expresado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en una entrevista en la cadena SER, donde ha destacado los más de 275.000 asistentes a los conciertos de Icónica, "que disfrutan fundamentalmente los sevillanos".

"Hoy día se ha consolidado el festival y creo que hay que dar la oportunidad de que siga. Si es posible jurídicamente, que creemos que sí --no se ha cerrado en absoluto todavía la posibilidad de que continúe (Icónica) los próximos seis años--. Eso es lo que está siendo objeto de regulación", ha añadido Sanz.

Al respecto, el regidor sevillano ha señalado que se está estudiando ahora este asunto por parte del Ayuntamiento de Sevilla y "de algunos despachos de abogados a los que se les ha encargado ese informe jurídico concreto. Todo se ajustará, como no puede ser de otra manera, a la legalidad".

Por otra parte, el alcalde se ha referido al proyecto del tranvibús, que conectará Sevilla Este y Santa Justa, en una primera fase, y que "entrará en pruebas a finales de septiembre". En este sentido, empezará en breve la obra de la segunda fase, que conectará Santa Justa con la Campana, por la calle Imagen, "a la que queremos cambiar un poquito la estética: quitar esa especie de mamotreto que tiene ahí el Anticuario en cuanto al acceso, que creo que no se ha utilizado nunca, y una arboleda que está pidiendo a voces".

ANTIGUO CANAL DE LA EXPO

El alcalde también se ha referido en esa entrevista en Radio Sevilla el proyecto que el Gobierno local contempla para el antiguo Canal de los Descubrimientos de la Expo'92, en la Isla de la Cartuja. "A mí me gustaría que fuera lo que fue, con agua, pero no podemos estar permanentemente mirando hacia atrás y llorando, tenemos que mirar al futuro".

"Hoy día es un canal degradado, que se ha convertido en una barrera entre la ciudad y el parque, que pretendemos convertir en una nueva fachada del parque, que albergue no sólo a grandes empresas que se quieran instalar en este espacio tecnológico".

En cuanto al auditorio Rocío Jurado, Sanz ha insistido en que "volverá a ser una realidad" y "uno de los referentes culturales y musicales más importantes de España". La Gerencia Municipal de Urbanismo, "que es quien lleva ese edificio", está estudiando cuatro o cinco proyectos que están sobre la mesa y "ahora habrá que abrir la licitación, a ver cuál de esas ofertas se queda con el auditorio. La mayoría de ellas prevé cubrirlo y duplicar el número de plazas".

TOLDOS EN LA AVENIDA

Sanz ha rechazado las críticas acerca del proyecto de toldos en la Avenida de la Constitución sobre una supuesta improvisación. "Aquí hay una serie de técnicos en la Gerencia Municipal de Urbanismo y en la empresa adjudicataria (Heliopol), que llevan mucho tiempo estudiando cómo se ha afrontado un proyecto complejo, por los edificios que tiene la Avenida y hay que sumar la Comisión de Patrimonio".

Por último, Sanz ha abogado por la supresión del carril bici en la Avenida de la Constitución, ya que el usuario de este medio de transporte "tiene una alternativa, que es el carril bici del Paseo de Colón para entrar en el centro, y después se mete por la calle de Zaragoza, que tiene una limitación de 20 km por hora".