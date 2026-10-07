El Ayuntamiento de Sevilla entrega 70 viviendas protegidas en alquiler del 'Residencial Puerta Osario' de Palmas Altas

Entrega de las llaver de 70 viviendas en régimen de alquiler asequibe en Palmas Altas. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha entregado este miércoles las llaves del Residencial Puerta Osario, una promoción de 70 viviendas protegidas en régimen de alquiler ubicada en Palmas Altas. La promoción cuenta con 18 viviendas de dos dormitorios, 50 de tres dormitorios, cuatro de ellas adaptadas a personas con movilidad reducida, y 2 de cuatro dormitorios.

Según ha detallado el Consistorio en un comunicado, este residencial ha incorporado además espacios comunes como piscina, local comunitario y zonas de esparcimiento y descanso que facilitarán la convivencia, configurando un modelo residencial orientado a la calidad de vida y la comunidad. Se trata de una promoción con un enfoque claramente orientado a sostenibilidad, bienestar y uso comunitario de los espacios.

Para ello, la inversión total ha ascendido a 13.639.794 euros, de los que 8.139.677 euros han sido aportados por el Ayuntamiento de Sevilla, 3.373.766 euros proceden de fondos Next Generation y 2.126.350 euros, de la línea de fomento del parque de alquiler.

En este contexto, la renta mensual será de 565 euros para las viviendas de dos dormitorios y de 665 euros para las de tres y cuatro dormitorios. En ambos casos el precio incluye una plaza de garaje y trastero.