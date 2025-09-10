Ayuntamiento de Sevilla entrega las primeras mochilas con material gratuito del plan Equípate para familias vulnerables

Entrega del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, de las primeras mochilas del plan 'Equípate'. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha entregado en el Hogar Virgen de los Reyes las primeras mochilas con material escolar gratuito a familias de los distritos Casco Antiguo, Macarena, Triana y Los Remedios, una iniciativa que forma parte del programa 'Equípate', que ofrece 5000 mochilas escolares para menores cuyas familias se encuentran en situación de emergencia social.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, cada lote incluye una mochila azul y equipamiento para el aula, entre el mismo cuadernos A4 y A5, paquete de folios, lápices, bolígrafos, gomas, sacapuntas, estuches de colores, ceras, rotuladores, tijeras y pegamento en barra.

Por su parte, el regidor ha detallado que el objetivo del programa es "que las familias más necesitadas puedan contar con el material escolar necesario para sus hijos y que ningún niño se quede atrás".

Durante toda esta semana se entregarán estas mochilas con material escolar a familias en situación en riesgo de exclusión social de todos los distritos en diferentes espacios municipales.

En este sentido, el alcalde ha asegurado que las ayudas llegarán a las Unidades de Trabajo Social y, por tanto, a todos los distritos de la ciudad.