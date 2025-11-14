Ayuntamiento de Sevilla espera iniciar la reordenación de la Avenida de la Constitución "después de navidad"

Archivo - Obras en el trazado ferroviario en la Avenida de la Constitución. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan De la Rosa, ha indicado este viernes la intención del Consistorio de iniciar la reordenación de la Avenida de la Constitución "después de Navidad".

En declaraciones en la Comisión Especial de Control y Fiscalización del Gobierno Local, De la Rosa ha indicado que la planificación de la reordenación "ya se ha iniciado" y que se ha remitido el documento a la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, responsable del patrimonio. Las obras incluyen una "mejora de la pavimentación" que va a traer consigo la "unión de la trama" con la Plaza de San Francisco y la Plaza Nueva.

Esta ha sido la respuesta del delegado a la pregunta del concejal del Grupo Municipal de Vox, Gonzalo García Polavieja, acerca de la reordenación de la vía. García ha asegurado que es "complicado hacer el recorrido de la avenida en hora punta". "Pasear por la avenida es una gymkana, es importante acometer una reordenación", ha señalado.

En esta línea, De la Rosa ha admitido la "complicada" circulación en la avenida. Ha defendido que la vía va a seguir siendo "prioritariamente peatonal" y que la intención del Gobierno Municipal es abordar las obras "antes de final del mandato", siguiendo la "unidad cromática y estética" con otros espacios del Casco Antiguo.

El pasado mes de julio, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, anunciaba la instalación de "materiales de buena calidad y duraderos para que sea resistente el nuevo pavimento" en la avenida. Unas obras con una inversión de 700.000 euros. Un proyecto que conllevaba la instalación de adoquines para unificar el pavimento, con una mejora estética y de reurbanización. Una renovación que se llevará a cabo en la zona comprendida entre Plaza Nueva y el Archivo de Indias.

Por su parte, De la Rosa anunció que "tras la Semana Santa se instalarían adoquines, sustituyendo las losetas, puesto que "está claro que no han dado muy buen resultado, por lo que se ve, cuando, además, estamos hablando de muy poco tiempo", en referencia a las losetas situadas en la vía.