El Ayuntamiento de Sevilla espera licitar las obras de rehabilitación del Castillo de San Jorge antes de final de año

Archivo - Imagen de la cripta arqueológica del Castillo de San Jorge. Imagen de archivo. - TURISMO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés, ha asegurado que espera licitar antes de final de año las obras de rehabilitación del Castillo de San Jorge, que permanece cerrado al público debido a problemas estructurales como humedades, goteras y olores, según el informe técnico que avala la decisión.

Según ha informado durante la Comisión Permanente de Control y Fiscalización del Gobierno local celebrada este viernes, el espacio se encuentra actualmente clausurado para "poder arreglar las deficiencias de manera permanente", a la par que ha apostillado que no tiene "ningún sentido" hacer una visita parcial a un espacio expositivo arqueológico que no es excesivamente grande.

Entre estas deficiencias, Alés ha enumerado algunas cuestiones evidenciadas, según ha asegurado, en el informe técnico que ha motivado el cierre, como problemas de goteras, humedades y olores.

En este sentido, ha enmarcado que el proyecto del Castillo de San Jorge, iniciado en 2021 y con sucesivas modificaciones que elevaron su coste a 600.000 euros, será adjudicado próximamente, mientras que el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) ha realizado según ha asegurado inversiones puntuales para garantizar la exposición temporal de arte sacro.