El Ayuntamiento de Sevilla estudia estrategias con Airbus en Singapur para impulsar alianzas entre ambas sedes

Juan Bueno Y Angie Moreno Junto Al Equipo Directivo De Airbus En Singapur. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegación del Ayuntamiento de Sevilla, que se encuentra en el Sudeste Asiático realizando una misión empresarial, institucional y comercial, encabezada por el primer teniente de alcalde, Juan Bueno, y la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha visitado la planta de Airbus en Singapur, dentro de la agenda institucional, que la ciudad de Sevilla está desarrollando en el país asiático.

Según ha detallado el Consistorio en un comunicado, el encuentro ha permitido abordar posibles sinergias y alianzas estratégicas entre las plantas de Airbus de Sevilla y Singapur, con el objetivo de generar oportunidades de colaboración que contribuyan al fortalecimiento y crecimiento de ambas sedes.

Durante el encuentro, se ha mantenido una reunión con Winston Chiun, Head of Singapore & Brunei Airbus Defence & Space Airbus Singapore; Rocío Gil Moreno, directora comercial de Airbus Singapur en el Sudeste Asiático; y Manuel Juárez de La Rasilla, Head of Contracts, Asia Pacific Airbus Singapore, entre otros.

En este sentido, Airbus ha trasladado la importancia estratégica de Singapur como enclave aeroespacial, su potente ecosistema de I+D y su posición como socio de referencia, tanto en el ámbito de la aviación comercial como en el de la defensa y las nuevas tecnologías.

De esta manera, la delegación sevillana ha conocido de primera mano la dimensión de las operaciones de Airbus en Singapur, donde se encuentra el mayor centro de entrenamiento de Airbus del mundo, además de una importante actividad vinculada a la innovación y la formación especializada.

Asimismo, Airbus ha confirmado la fortaleza de su cartera de pedidos, actualmente, la venta de una aeronave A320 que se formalice en 2026 tendría un plazo de entrega que se situaría en torno a 2034, una muestra de la elevada demanda existente y de la capacidad de crecimiento del sector aeronáutico.

Al hilo, Juan Bueno ha destacado que "Sevilla tiene en Airbus a un socio estratégico de primer nivel y esta visita nos permite explorar nuevas vías de colaboración entre Sevilla y Singapur". "Queremos que nuestras empresas, nuestro tejido tecnológico y nuestro ecosistema aeroespacial estén cada vez más conectados con los grandes polos internacionales de innovación", ha añadido.

"El objetivo es generar nuevas oportunidades de inversión, conocimiento, empleo y crecimiento para Sevilla, y esta reunión demuestra que tenemos mucho camino por recorrer juntos", ha apuntado.

Por último, Juan Bueno, ha subrayado que esta reunión "es especialmente estratégica para Sevilla porque nos permite estrechar la relación con una compañía de referencia mundial y, al mismo tiempo, abrir nuevas vías de colaboración entre dos polos aeronáuticos como Sevilla y Singapur". "Queremos aprovechar al máximo las capacidades de nuestra ciudad, nuestro talento y nuestro potente tejido aeroespacial para generar nuevas alianzas, atraer inversión y conocimiento y seguir posicionando a Sevilla como una ciudad competitiva, innovadora y conectada con los grandes mercados internacionales", ha sostenido.