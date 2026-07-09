El Ayuntamiento de Sevilla estudia retirar del orden del día el proyecto de la mezquita pese a que cumple con la ley

El alcalde de Sevilla atiende a los medios para presentar la temporada de otoño del Lope de Vega - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

SEVILLA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), se ha referido este jueves, 9 de julio, al controvertido proyecto del centro cultural islámico en el Polígono Sur, que promueve Fundación Mezquita de Sevilla e incluye un minarete, después de que Vox haya solicitado la retirada del punto del orden del día relativo a la licencia de obras en la comisión ejecutiva de Urbanismo de este viernes, cuestión que no ha descartado dado el impacto social del proyecto: "Será una decisión que tome la comisión".

Así lo ha expresado el regidor cuestionado al respecto tras el acto de presentación de la temporada de otoño del Teatro Lope de Vega. En opinión de Sanz, han ido siguiendo el trámite normal en lo que al proceso de obtención de licencia se refiere, "solicitado no hace todavía un año", al tiempo que ha dejado claro que "las ideologías no están por encima de las leyes".

No obstante, el alcalde ha remarcado que este proyecto no tiene que ver con el de Los Bermejales --en ese caso se trataba de una cesión de suelo municipal, en tiempos de Sánchez Monteseirín de alcalde--, ya que "ahora es un promotor privado quien compra un suelo privado social-cultural" para llevar adelante la iniciativa, "que no es exactamente una mezquita, sino un complejo sociocultural con talleres, zonas de coworking, cafetería, e instalaciones que incluirían un servicio de atención médica".

"Sí es cierto que el proyecto recoge, ha añadido Sanz, que habrá un espacio religioso que ocupará aproximadamente el 20% de la extensión total del mismo, como también lo es que somos conocedores del impacto social que puede tener este tema y que Vox ha pedido redefinirlo y abrir un proceso participativo", por lo que este viernes se debatirá si se retira o no del orden del día de la comisión ejecutiva.

En este sentido, entre los argumentos esgrimidos por Vox, figura que en el proyecto se describe que es requisito, entre otros, la "orientación específica requerida para la sala de oración", por lo que, a juicio de ese grupo municipal, el lugar de culto que se incluye como uno de los usos del espacio sociocultural, "se trata de un uso principal y no accesorio, extremo que no consta en el expediente citado".

El alcalde, no obstante, ha afirmado que desde Vox no han trasladado "en absoluto" al Gobierno local que retirarían su apoyo en caso de que se permita la construcción de esta mezquita.

Desde la Fundación Mezquita de Sevilla se muestran convencidos de que muy pronto tendrán la licencia de obras para llevar a cabo su centro cultural islámico. "En derecho y ley debe concederse; no hacerlo sería una anomalía administrativa". De momento, están a la espera de la obtención del correspondiente permiso para que empiecen los trabajos.

Para el vicepresidente del patronato de la citada fundación, Jalid Nieto, lo más normal sería contar, sin más, con esa licencia, dado que "sabemos que el gerente y la técnico han repasado el proyecto y no hay resquicio para denegarla", tal como aseguraba este jueves en declaraciones a Europa Press.