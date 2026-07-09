Vox pide en la comisión de Urbanismo retirar el proyecto de mezquita de Sevilla y exige abrir un proceso participativo

El portavoz del Grupo municipal de Vox atiende a los medios - VOX

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla ha registrado en la mañana de este jueves, 9 de julio, un escrito solicitando la retirada del punto del orden del día relativa a la licencia de obras para la construcción de una mezquita en Sevilla, que debería abordarse en la comisión ejecutiva de Urbanismo fijada para este viernes.

Entre los argumentos esgrimidos por Vox, figura que el proyecto cuya licencia de obra se solicita, se describe que es requisito, entre otros, la "orientación específica requerida para la sala de oración", por lo que, a juicio de este grupo municipal, el lugar de culto que se incluye como uno de los usos del espacio sociocultural, "se trata de un uso principal y no accesorio, extremo que no consta en el expediente citado", señala la formación en una nota de prensa.

"Es evidente que la mezquita, y no el resto de edificios, constituye la razón de ser del proyecto, su uso más importante, principal. Y ello, jurídicamente hablando, es esencial para valorar el expediente y la licencia cuya concesión se interesa", añaden desde este grupo municipal. "La viabilidad urbanística de la actuación depende, entre otros extremos, de forma determinante, de la correcta identificación del uso principal y de la correcta aplicación del régimen de compatibilidad de usos de la parcela dotacional conforme al PGOU 2006".

Abunda al respecto la formación política que en la documentación técnica "se sostiene expresamente" que la actuación "no se configura como un edificio centro de culto, sino como un Centro Cultural y Social, en el que el uso de culto (mezquita) se integra como uso coadyuvante", afirmando, además, "que resulta aplicable el artículo 6.6.5 del PGOU (compatibilidad de usos en parcelas de equipamientos) y no el artículo 6.6.12, asumiendo como tesis del promotor que el "centro de culto" no es el uso principal del edificio".

Sin embargo, el propio conjunto documental del expediente pone de manifiesto elementos funcionales, programáticos y simbólicos "que evidencian una implantación de lugar de culto de entidad principal (identificación como 'centro cultural y de culto (mezquita)', incorporación de 'sala de oración', 'zona Imam', 'abluciones', 'patio de mezquita' y, especialmente, 'minarete de 30 metros'), de manera que, si el espacio destinado al culto fuese predominante desde el punto de vista funcional, organizativo, arquitectónico o de superficie, la calificación como uso principal cultural/dotacional no quedaría justificada y la aplicación del régimen de compatibilidad del PGOU invocado por el promotor podría ser improcedente, con efecto directo sobre la conformidad urbanística de la licencia solicitada".

Vox entiende que, si se considera que el uso principal del proyecto es el de la mezquita, "estaríamos ante un uso principal de culto, y sería de aplicación el artículo 6.6.12.5 del PGOU de Sevilla que viene a decir que en estos casos, las actividades complementarias de las de culto y alojamiento de los miembros de las comunidades religiosas, no podrán superar el 40% de la superficie destinada a los citados usos".

Por todo ello, para Vox, atendiendo a la "especial singularidad" del proyecto, en atención al uso y al tamaño del espacio proyectado, "y tal y como viene recogido en el artículo 9.4.12.3.a) del PGOU de Sevilla", procedería abrir un periodo de participación ciudadana para conocer la opinión "tanto de la población de la zona como de especialistas de reconocido prestigio", antes de iniciar las obras contempladas en el expediente correspondiente.

Por el contrario, desde la Fundación Mezquita de Sevilla se muestran convencidos de que muy pronto tendrán la licencia de obras para llevar a cabo su centro cultural islámico en el Polígono Sur. "En derecho y ley debe concederse; no hacerlo sería una anomalía administrativa". De momento, están a la espera de la obtención del correspondiente permiso para que empiecen los trabajos puesto que aún no se ha celebrado la comisión ejecutiva de este viernes en la que irá este expediente.

Para el vicepresidente del patronato de la citada fundación, Jalid Nieto, lo más normal sería contar, sin más, con esa licencia, dado que "sabemos que el gerente y la técnico han repasado el proyecto y no hay resquicio para denegarla", tal como aseguraba en declaraciones a Europa Press.