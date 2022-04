El Ayuntamiento de Sevilla fija a su plantilla el "uso preventivo" de mascarillas si no hay distancia ni ventilación

SEVILLA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Merced al decreto estatal que deroga la obligatoriedad del uso de mascarillas en interiores salvo en determinados supuestos como el transporte colectivo; el Ayuntamiento de Sevilla ha actualizado su protocolo de protección ante el coronavirus Covid-19.

Dicha actualización, recogida por Europa Press, recuerda que la nueva regulación estatal determina que "en el entorno laboral, con carácter general, no resultará preceptivo el uso de mascarillas", precisando que no obstante, "los responsables de prevención de riesgos laborales (...) podrán determinar las medidas preventivas adecuadas que deban implantarse en el lugar de trabajo o determinados espacios de los centros de trabajo, incluido el posible uso de mascarillas", en función de la evaluación de los puestos de trabajo.

A tal efecto, el Ayuntamiento ha determinado el "uso preventivo" de mascarillas en espacios municipales de trabajo donde los empleados no puedan mantener una distancia de separación de al menos 1,5 metros y no haya una "adecuada ventilación", en los casos de que los empleados viajen en vehículos municipales como los de la Policía Local o de mantenimiento, "en general con más de una persona"; y cuando se trate de un trabajador diagnosticado de Covid-19 que no cuente con baja laboral.