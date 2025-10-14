El Ayuntamiento de Sevilla finaliza 79 obras en colegios públicos e impulsa casi 11 millones de euros para actuaciones

Encuentro del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, con directores de los colegios de la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado de que, hasta la fecha, ha finalizado 79 obras en colegios públicos y mantiene en ejecución, tramitación y redacción proyectos por un importe cercano a 11 millones de euros, en el marco del mayor contrato de mantenimiento de centros escolares de la ciudad, con una inversión de 2,5 millones de euros.

Según una nota emitida por el Consistorio, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presentado los avances del contrato ante directores de los colegios de la ciudad en un encuentro celebrado en la Real Fábrica de Artillería, y ha destacado que "los colegios de Sevilla están en marcha y la hoja de ruta marcada para seguir recuperando de décadas de abandono estos centros educativos sigue su camino".

De esta forma, en el primer trimestre de curso, el Ayuntamiento ha atendido 1.091 incidencias en más de 100 colegios públicos, mientras que actualmente 3,8 millones de euros están en ejecución en 37 centros, 4 millones en tramitación en 30 colegios y 3,1 millones en redacción en 14 colegios, cifras que se actualizan semanalmente.

Entre las obras destacadas, el edil ha citado la renovación de la pista del colegio Jacaranda en Sevilla Este, con 540.000 euros de inversión, y la remodelación de los cuartos de baño en centros como CEIP San Pablo, Mariana de Pineda o Buenavista, cuyos aseos superan los 30 años de antigüedad.

Asimismo, el alcalde ha subrayado la coordinación con las direcciones de los centros y la implicación de la comunidad educativa, así como la plantación de 281 nuevos árboles en 30 colegios y la mejora de la seguridad vial en 49 colegios, con una inversión superior a los 100.000 euros.

Además de las obras, el área de Educación ha puesto en marcha según ha asegurado el Consistorio múltiples actividades culturales, deportivas y artísticas mediante la plataforma PEGICS, que incluye visitas culturales, talleres de lectura, actividades escénicas, el programa Vive tu Cole, el proyecto AJEMATES de ajedrez y matemáticas, y la 33ª Muestra de Teatro Escolar.

El regidor también ha subrayado el apoyo al alumnado con necesidades específicas, la participación de las familias y las AMPAS mediante subvenciones por valor de 112.000 euros, así como iniciativas culturales con la ROSS, la orquesta Barroca, el Festival de Cine o La Mesa de la Ciencia.

Por último, ha enmarcado la creación del Consejo de la Infancia de Sevilla y la celebración de la Gala de Educación, prevista para el 22 de noviembre, como espacio para reconocer los logros de estudiantes, docentes y AMPAS, y reforzar el sentido de comunidad educativa en la ciudad