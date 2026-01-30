El Ayuntamiento de Sevilla finaliza la reurbanización del entorno de San Joaquín, en el barrio de Triana

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, visita la finalización de las obras en el entorno de San Joaquín. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla encara la finalización de la transformación completa y reurbanización del entorno de San Joaquín, en el barrio de Triana. A la actuación realizada por la Gerencia de Urbanismo en el paseo Vincent Van Gogh, la plaza Virgen de los Dolores y la parroquia de San Joaquín, con la mejora de los itinerarios peatonales, la plantación de once nuevos árboles y la colocación de pavimentos en un total de 1.564 metros cuadrados, se une el nuevo parque infantil inclusivo de la calle Graham Bell, en el barrio de Triana; una actuación impulsada por la delegación de Arbolado, Parques y Jardines que refuerza la apuesta del Gobierno municipal por unos parques infantiles más accesibles, seguros y pensados para todos.

Con motivo de la finalización de los trabajos, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado este nuevo espacio infantil para comprobar el resultado de una intervención que forma parte de "un plan más amplio de mejora del espacio público y de transformación de los barrios", según ha precisado el Consistorio en una nota.

Al respecto, ha detallado que el parque infantil de Graham Bell es uno de los cinco nuevos parques infantiles inclusivos que el Gobierno municipal está incorporando a la ciudad y ha contado con una inversión de 86.000 euros. Con ello, la actuación ha permitido crear "un espacio de juego inclusivo, con elementos adaptados a menores con diversidad funcional motriz, sensorial e intelectual, favoreciendo el juego compartido y la convivencia".

El nuevo parque cuenta con juegos inclusivos y multisensoriales que estimulan la vista, el tacto y el oído, fomentan el equilibrio, la coordinación y el desarrollo físico y social. Entre los elementos instalados destacan un multijuego accesible con rampa, columpios adaptados --incluido asiento inclusivo--, juegos de muelle y paneles lúdicos y sonoros.

Además, se ha renovado completamente el pavimento de seguridad, con superficies amortiguadoras continuas que mejoran la protección frente a caídas y aumentan la durabilidad de la instalación. Esta actuación se enmarca en el programa municipal de reposición de suelos de seguridad, que alcanza a 29 parques infantiles de Sevilla, con una inversión específica de más de 537.000 euros.

Los materiales empleados destacan por su alta resistencia al uso intensivo y al vandalismo, con estructuras metálicas galvanizadas, elementos de acero inoxidable, paneles compactos antideslizantes y componentes con garantías de hasta 25 años en elementos estructurales, reforzando el compromiso del Gobierno municipal con instalaciones de calidad y adecuado mantenimiento.

Junto al parque de Graham Bell, ya están en funcionamiento los parques infantiles inclusivos de la calle Japón y la plaza Farmacéutica Margarita González; el de los Jardines de la Buhaira se encuentra en su fase final y el del Parque de la Rosaleda avanza en su tramo definitivo. La inversión total destinada a estos cinco parques asciende a 550.000 euros.

TRANSFORMACIÓN URBANA Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN TRIANA

Por otro lado, la Administración local ha señalado que la finalización del parque infantil de Graham Bell se suma a las actuaciones de reurbanización y mejora de la accesibilidad impulsadas por el Gobierno de José Luis Sanz en el entorno de San Joaquín, en Triana, que suponen una inversión cercana al millón de euros.

Estas obras han permitido mejorar itinerarios peatonales, ampliar acerados, renovar pavimentos, modernizar el alumbrado público y ordenar el espacio urbano en calles como Graham Bell, Juan Díaz de Solís, el paseo Vincent Van Gogh, la plaza Virgen de los Dolores y el entorno de la parroquia de San Joaquín.

El alcalde ha destacado que "este Gobierno cumple con los barrios, invierte donde antes había abandono y apuesta por espacios públicos accesibles y de calidad, con parques infantiles inclusivos y con una transformación real del entorno urbano para mejorar la vida de las familias".