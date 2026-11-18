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SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico del Ayuntamiento de Sevilla ha denegado el Estudio de Ordenación presentado por la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía para ordenar la manzana oeste del API-DE-06, mediante la construcción de bloques de viviendas de tres plantas en esta zona próxima al aeropuerto.

Según ha recogido el expediente presentado en la Junta de Gobierno Local consultado por Europa Press, la Gerencia de Urbanismo ha justificado su negativa en base a un error en la figura urbanística elegida, ya que según la ley andaluza (Lista), un Estudio de Ordenación "solo sirve para actuaciones de mejora urbana que aumenten la edificabilidad, el número de viviendas, el aprovechamiento o cambien el uso del suelo", por lo que han considerado que la propuesta de la Junta, al mantener los mismos parámetros actuales, "debería haber tramitado mediante una modificación del PGOU o un Plan Especial de Reforma Interior".

Asimismo, han alertado de una posible vulneración de las servidumbres aeronáuticas, ya que el terreno está a una cota de 23,30 metros sobre el nivel del mar y el límite aéreo fijado por el Ministerio para esa zona del aeropuerto es de 35 metros, lo que deja un margen máximo de unos 11,70 metros, frente a los 13,26 metros presentados en el proyecto, lo que sobrepasaría el límite permitido y vulneraría la seguridad aérea, además de no resolver las servidumbres acústicas.

Del mismo modo, han indicado que la tira de espacio libre proyectada entre los nuevos edificios y las viviendas ya existentes tiene apenas 6,19 metros de ancho, una dimensión que los técnicos municipales han considerado "inadecuada y generadora de itinerarios peatonales inseguros", a la vez que tres de las cuatro fachadas (medianeras) del equipamiento público previsto en el centro de la manzana quedan adosadas directamente a la parcela residencial, lo que generaría conflictos y servidumbres de luces y vistas entre ambos usos.