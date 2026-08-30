El Ayuntamiento de Sevilla habilita casi una veintena de plazas de aparcamiento en el Porvenir

Imagen del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, visitando las obras de las zonas de aparcamiento en el barrio de El Porvenir. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha acometido obras en las calles Juan Pablo y Valparaíso con el objetivo de habilitar nuevas plazas de aparcamiento en esta zona del barrio del Porvenir, recuperando así un espacio para el estacionamiento que no existía y estaba inutilizado.

La actuación, que ha sido supervisada por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se centrado en estos tramos que estaban ocupados por elementos o aceras sin uso y paso alguno y se ganan así casi una veintena de nuevas plazas para automóviles en batería, mejorando con ello la movilidad de la zona y uniéndose a este plan que se extiende a todos los distritos, según ha detallado el Consistorio en una nota.

El alcalde de Sevilla ha destacado que "con esta actuación damos a los vecinos del Porvenir unos aparcamiento que llevaban décadas reclamando". Sanz ha añadido que la recuperación de estas plazas "supone una mejora directa en la movilidad del barrio y, por lo tanto, una mejora para la calidad de vida de los vecinos".

Estos trabajos se unen a las actuaciones que el Ayuntamiento, a través de Emasesa y en coordinación con la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, está finalizando en la calle Valparaíso del barrio de El Porvenir, en el distrito Sur, con el objetivo de modernizar las infraestructuras hidráulicas, mejorar la accesibilidad y renovar el espacio público.

Una de las actuaciones se desarrolla en la calle Valparaíso, donde Emasesa avanza desde el mes de junio en la renovación de la red de saneamiento mediante la sustitución de antiguas canalizaciones por nuevas conducciones de mayor capacidad y eficiencia. Todo con una inversión de más de 77.000. A esta intervención se une la reurbanización de la calle Juan Pablos ya mencionada, con una inversión cercana a los 95.000 euros.

Durante la visita, el primer edil ha destacado que "seguimos cumpliendo nuestro compromiso de invertir en todos los barrios de Sevilla, renovando infraestructuras esenciales que llevaban años necesitando una actuación y mejorando la calidad del espacio público para hacer la ciudad más cómoda, accesible y preparada para el futuro".

"Estamos renovando una infraestructura básica para garantizar un mejor servicio a los vecinos y evitar problemas futuros en la red de saneamiento. Al mismo tiempo, aprovechamos la actuación para renovar completamente el pavimento de la calzada y las aceras, devolviendo la vía en las mejores condiciones una vez concluyan los trabajos", ha señalado el alcalde.

Las obras contemplan la instalación de nuevos tramos de tubería de distintos diámetros, la construcción y adecuación de pozos de registro, la incorporación de nuevos imbornales y la reposición integral de los pavimentos. Durante su ejecución se producen afecciones puntuales al tráfico y al tránsito peatonal.

En este sentido, Sanz ha agradecido la comprensión de los vecinos y ha señalado que "somos conscientes de las molestias que pueden ocasionar unas obras de estas características, pero son temporales y absolutamente necesarias para disponer de unas infraestructuras más modernas, seguras y eficientes que redundarán en un mejor servicio para todos".

Ha concluido subrayando que "estas inversiones reflejan la apuesta del Gobierno municipal por seguir transformando los barrios de Sevilla desde lo esencial, renovando infraestructuras que no se ven pero que son imprescindibles para el buen funcionamiento de la ciudad, mejorando la accesibilidad y reforzando unos servicios públicos de mayor calidad para todos los sevillanos.