El Ayuntamiento de Sevilla habilita nuevo giro en la intersección de Rubén Darío y el Muro de Defensa desde este jueves

Nuevos giros habilitados hacia el Muro de Defensa - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Desde este jueves, 8 de octubre, estará en servicio la nueva ordenación de la intersección de la Avenida Rubén Darío con la carretera Muro de Defensa, que servirá para dotar a los distritos Triana y Los Remedios de una nueva salida hacia la SE-30, Cádiz y Huelva y de un nuevo acceso peatonal protegido hacia el Parque Vega de Triana.

Según ha indicado el Ayuntamiento en un mensaje en la red social X consultado por Europa Press, hasta ahora, la Avenida Rubén Darío en su confluencia con la Carretera Muro de Defensa, únicamente tenía habilitado el giro a derecha, sentido norte, teniendo como consecuencia que los vehículos que se dirigían hacia sur procedentes de Triana y Los Remedios evitaran dicha avenida y utilizaran las avenidas Blas Infante y/o Juan Pablo II hacia el "óvalo" de entrada/salida de la ciudad configurado por Juan Pablo II-Blas Infante y los puentes Juan Carlos I y Reina Sofía, alimentando en consecuencia en horas punta, el colapso de tráfico en el "trenzado" existente en dicho "óvalo".

De esta manera, el nuevo diseño de la intersección ejecutado, ha habilitado giro a la izquierda desde Rubén Darío hacia Muro de defensa, lo que colaborará al desvío del tráfico por aquella de parte del tráfico proveniente de Alfredo Kraus, República Argentina, Juan Díaz de Solís y Alvar Núñez que necesite dirigirse al sur y/o puente Reina Sofía, reduciendo por tanto el "trenzado" descrito anteriormente como consecuencia de la reducción del tráfico de salida por Blas Infante.

Asimismo, se ha habilitado el acceso a Rubén Darío desde Muro de Defensa en dirección sur, acción que eliminará el movimiento anterior hacia el "óvalo" descrito, reduciendo aún más la presión del tráfico en dicho punto.

Además, la carretera Muro de Defensa, que solo disponía de un único paso de peatones hacia el Parque Vega de Triana --a la altura del del cruce con la Avenida de Coria, situado a 470 metros de la intersección con Rubén Darío-- contará con un paso de peatones proyectado que permitirá conectar de manera permanente a los vecinos de esa zona de Triana con el parque, reforzando la seguridad ya que muchos peatones cruzaban sin protección ese punto para acceder a la zona del parque ubicado en el sur de la Vega de Triana.