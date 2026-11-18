El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en el aparcamiento de la calle Garrochistas, en Pino Montano. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla realizará obras para construir una nueva zona de aparcamiento en la calle Garrochistas, en el barrio de Pino Montano del Distrito Norte, donde se habilitarán 53 plazas para vecinos y residentes. Paralelamente, en la barriada de San Diego se llevarán a cabo trabajos de mejora en una bolsa de aparcamientos que será repavimentada.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, estará situada frente al IES Albert Einstein y contará con una decena de árboles nuevos que proporcionarán sombra en este emplazamiento y que se suman a los 71 plantados recientemente en esta calle.

En este sentido, el delegado de Urbanismo y del Distrito Norte, Juan de la Rosa, ha destacado que estas intervenciones "se suman a las más de 180 actuaciones de renovación de asfalto realizadas en los últimos tres años, con el objetivo de mejorar los barrios y la calidad de vida de los sevillanos".

En este contexto, el plazo previsto de ejecución para el aparcamiento de Garrochistas será de tres meses y una inversión de 90.289 euros, que lo dotarán de un muro de hormigón armado de 0,70 metros de altura libre para contener las tierras del talud junto a la SE-20.

Junto al muro se instalará un acerado con solería hexagonal y bordillos de hormigón, con un paso peatonal de 1,50 metros que dará accesibilidad a la zona de estacionamiento y continuidad al acerado existente. El aparcamiento se ejecutará sobre una plataforma de hormigón, y el cierre del nuevo muro con la alineación del acerado actual se resolverá con un muro de fábrica.

MEJORA DE LOS APARCAMIENTOS EN SAN DIEGO

Por otro lado, en la barriada de San Diego se están ejecutando obras de mejora en la bolsa de aparcamientos del Grupo San Diego, frente a la avenida Mujer Trabajadora y a la calle Acueducto, unos trabajos que tienen un plazo de ejecución de un mes y una inversión de 80.000 euros.

Esta renovación del pavimento se sumará al reasfaltado ya realizado en la calle San Diego, en el tramo de aparcamientos colindantes al CEIP Hermanos Machado, que llevaba más de cuatro décadas sin ningún tipo de intervención.

Igualmente, se renovará el pavimento de la calzada, deteriorado por el envejecimiento de la mezcla, ya que la capa de rodadura de aglomerado asfáltico se ha erosionado con el paso del tiempo y presenta fisuras, cuarteamientos y pérdida de material, así como la parte del aparcamiento de hormigón que se encuentra en mal estado, con la ejecución de una nueva solera y su encintado. Con esta actuación se prevé ganar un par de plazas de aparcamiento.