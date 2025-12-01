El Ayuntamiento de Sevilla homenajea en el Día del VIH a personas y entidades que trabajan contra el virus y el estigma

Homenaje por el Día Mundial del VIH por parte del Ayuntamiento de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha conmemorado este lunes el Día Mundial del VIH con un acto de reconocimiento a personas y entidades que, desde la intervención social, la salud y el activismo, trabajan a diario para frenar el virus y eliminar el estigma que aún sufren quienes viven con VIH.

Según una nota remitida por el Consistorio, el Ayuntamiento ha rendido homenaje a David Noalia, autor del cartel de la campaña municipal de este año, Juan Pedro Ortiz, trabajador municipal y compositor del tema musical de la campaña, César Sotomayor de la Piedra, Asociación Triángulo, Asociación Adhara, Asociación Stop Sida, Fundación Atenea y Médicos del Mundo.

Por su parte, el delegado de Barrios y Colectivos de Atención Preferente, José Luis García, ha señalado que con este acto Sevilla "pone nombre y rostro a la lucha contra el VIH", además de servir de homenaje a las personas por su "compromiso cívico y profesional, contribuyendo con su trabajo a la prevención, el diagnóstico temprano, el tratamiento y el acompañamiento que hacen de Sevilla una ciudad más justa y comprometida".

Asimismo, García ha subrayado que Sevilla "está alineada con las metas internacionales 95-95-95 fijadas por Onusida para 2030: que el 95 % de las personas con VIH conozcan su estado serológico, el 95 % de quienes viven con el virus estén en tratamiento y el 95 % de las personas en tratamiento alcancen la supresión viral".

En esta línea, ha indicado que desde el Ayuntamiento se está apostando para que haya "más prevención y educación, más pruebas y diagnóstico precoz, más acceso a tratamiento y, muy especialmente, tolerancia cero con la discriminación".

El reconocimiento ha venido acompañado de la lectura de un manifiesto y una ofrenda de claveles rojos en el monumento memorial de las víctimas del sida y de los pacientes con VIH en la Alameda de Hércules.