Ayuntamiento de Sevilla impulsa actuación "largamente demandada" para reducir riesgo de inundaciones en El Tiro de Línea

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en El Tiro de Línea. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado el impulso de un proyecto de mejora de la recogida y evacuación de aguas pluviales de en El Tiro de Línea. Con este motivo, Emasesa ha celebrado esta semana un encuentro informativo con los vecinos de este barrio para presentarles esta actuación "largamente demandada y diseñada" para dar respuesta a uno de los principales desafíos históricos de esta zona de la ciudad como es su vulnerabilidad frente a las inundaciones.

La intervención, que cuenta con un presupuesto de 3.525.566,32 euros y un plazo estimado de ejecución de 40 semanas, permite realizar un cambio de cuenca de la red de saneamiento de El Tiro de Línea durante los episodios de lluvias, lo que permitirá reducir "significativamente" el riesgo de anegamientos durante episodios de precipitaciones intensas, según ha precisado el Consistorio hispalense en una nota.

El Tiro de Línea es una de las zonas de Sevilla que históricamente ha presentado mayores dificultades para la evacuación de escorrentías en episodios de fuertes lluvias. Esta circunstancia ha provocado "afecciones recurrentes a residentes, movilidad y actividad cotidiana".

A lo largo de los años, Emasesa ha llevado a cabo distintas actuaciones puntuales para atender y mitigar las incidencias registradas en la zona. Sin embargo, la complejidad de la red y las características hidráulicas del entorno han puesto de manifiesto la necesidad de abordar una solución integral que permita mejorar de forma significativa la capacidad de drenaje del barrio y reducir el riesgo de inundaciones.

El proyecto desarrollado por Emasesa contempla la sustitución y ampliación de conducciones en diversas calles del barrio, entre ellas Sanlúcar la Mayor, Écija y Sierra de la Grana, mediante la instalación de tuberías de mayor capacidad, nuevos imbornales, pozos de registro y conexiones a viviendas.

Uno de los elementos más relevantes de la actuación será la construcción de una nueva estación de bombeo en el entorno de la Plaza Sierra de la Grana, que permitirá impulsar las aguas pluviales hasta la cuenca del colector Tamarguillo a través de una conexión con el parque José Celestino Mutis. Asimismo, se incorporarán sistemas destinados a evitar el retorno del agua durante las lluvias más intensas y se construirán nuevas cámaras de regulación para optimizar el funcionamiento de toda la red.

Así, gracias a estas mejoras, Emasesa "pretende incrementar la resiliencia hidráulica del barrio, mejorar la seguridad de las personas y los bienes, minimizar las afecciones al tráfico y contribuir a una mejor adaptación de la ciudad frente a fenómenos meteorológicos cada vez más intensos".

Consciente del impacto que una actuación de estas características puede tener sobre la vida cotidiana del barrio durante su ejecución, Emasesa mantendrá una reunión informativa con asociaciones vecinales y residentes para explicar el alcance de las obras, las fases previstas, las afecciones al tráfico y los itinerarios alternativos para peatones, así como otras molestias que las obras podrán ocasionar, todas las cuales serán informadas y debidamente coordinadas con el Ayuntamiento de Sevilla y los servicios municipales competentes.

De este modo, la compañía apuesta por mantener una comunicación directa con la ciudadanía durante todo el desarrollo de un proyecto que supone una "inversión estratégica" para el futuro de El Tiro de Línea y "para la mejora de la calidad de vida de sus vecinos".