El Ayuntamiento de Sevilla incorpora 45 nuevos bomberos y un nuevo vehículo de extinción de incendios

Presentación de los 45 nuevos bomberos y el nuevo vehículo para Prevención y Extención de incendios en Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha incorporado 45 bomberos y ha presentado un nuevo vehículo para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios. En este sentido, el alcalde, José Luis Sanz, ha presidido este viernes la toma de posesión de los efectivos en un acto que se ha celebrado en el Salón Colón del Consistorio.

Además, se ha presentado la nueva Bomba Nodriza Pesada, un camión en el que se ha invertido cerca de medio millón de euros, que mejorará la capacidad de penetración de los bomberos en zonas de difícil acceso, informa en una nota de prensa.

Estas 45 nuevas plazas suponen "la mayor incorporación de los últimos años" en la plantilla de los Bomberos de la ciudad. Al respecto, Sanz ha destacado que siguen "avanzando en cuestiones de personal con los bomberos, en breve se iniciaran las pruebas de la convocatoria de 67 nuevas plazas". Así "en cuestión de días, saldrá la lista definitiva de opositores y la fecha del primer examen".

En cuanto al camión, que se acaba de recepcionar, cuenta con una capacidad de hasta 15.000 litros. Además, dispone de una tecnología que permite una extinción más eficaz en incendios industriales, en los que se vean involucradas mercancías peligrosas e incluso en accidentes de aeronaves.

Sanz ha recordado que está prevista una inversión que ascenderá a los 5 millones de euros en este mandato. "A día de hoy ya se han invertido en torno a dos millones en diversas mejoras los camiones, la adaptación de la ambulancia, la mejora de los materiales para los rescates en altura, o la renovación de los cascos de intervención, entre otros".

En cuanto a los proyectos de renovación de los parques está prevista una inversión de 15 millones de euros en mejoras de los cuatro parques que tiene actualmente la ciudad.