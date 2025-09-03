El Ayuntamiento de Sevilla inicia la renovación de la pista del pabellón cubierto del CD San Jerónimo

Publicado: miércoles, 3 septiembre 2025 10:47
SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado las obras en el Centro Deportivo (CD) San Jerónimo, que consisten en la renovación de la pavimentación del pabellón cubierto y contarán con inversión superior a 80.000 euros. Así, se instalará una pavimentación "de primera calidad" con resinas acrílicas.

Según ha informado el Consistorio en una nota, también se está preparando la piscina "de cara a la nueva temporada de actividades deportivas" con un "amplio" protocolo de mantenimiento y limpieza.

La iniciativa forma parte de las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento en diversas instalaciones deportivas de la ciudad, con una inversión de casi 12 millones de euros, además de la puesta en marcha de proyectos a espera de licitación, que ascenderán el valor de las inversiones a más de 15 millones. En total, se han llevado a cabo 10 intervenciones en pabellones cubiertos de centros deportivos en dos años.

