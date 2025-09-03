El Ayuntamiento de Sevilla inicia la renovación de la pista del pabellón cubierto del CD San Jerónimo

El Ayuntamiento inicia la renovación de la pista del pabellón cubierto del CD San Jerónimo. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado las obras en el Centro Deportivo (CD) San Jerónimo, que consisten en la renovación de la pavimentación del pabellón cubierto y contarán con inversión superior a 80.000 euros. Así, se instalará una pavimentación "de primera calidad" con resinas acrílicas.

Según ha informado el Consistorio en una nota, también se está preparando la piscina "de cara a la nueva temporada de actividades deportivas" con un "amplio" protocolo de mantenimiento y limpieza.

La iniciativa forma parte de las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento en diversas instalaciones deportivas de la ciudad, con una inversión de casi 12 millones de euros, además de la puesta en marcha de proyectos a espera de licitación, que ascenderán el valor de las inversiones a más de 15 millones. En total, se han llevado a cabo 10 intervenciones en pabellones cubiertos de centros deportivos en dos años.