Ayuntamiento de Sevilla inicia la transformación de paso inferior de la Ronda del Tamarguillo por valor de 720.000 euros

El alcalde visita la ronda del Tamarguillo en las obras de Asfaltado de 2024, imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, acometerá, a partir de este 1 de octubre, obras de mejora en el paso inferior de la Ronda del Tamarguillo, unos trabajos que tendrán una duración aproximada de tres meses, por lo que estas labores "podrían estar finalizadas" a finales de año y que cuenta con una inversión de 720.000 euros.

En una nota de prensa, el alcalde, José Luis Sanz, ha destacado que "se trata de una nueva intervención que supondrá la mejora notable en el mantenimiento de estas infraestructuras de la ciudad". En este paso inferior, situado entre el Centro Comercial Los Arcos y el Parque Empresarial PICA, se llevará a cabo la renovación del pavimento, el embellecimiento de los muros con la instalación y la colocación de revestimientos de chapa para cubrir la superficie de hormigón.

Además, se realizarán trabajos de pintura y señalización necesarios para mejorar la seguridad y estética del paso inferior a la vez que aumentará la iluminación hasta ahora existente y se sustituirán por leds para mayor visibilidad en el mismo. En esta línea, el primer edil ha señalado que "estas obras permitirán resolver los problemas de deterioro que actualmente presenta el pavimento a la vez que mejoraran el aspecto de este paso inferior que se dotará de una mayor iluminación".

La mejora del paso inferior de la Ronda del Tamarguillo se suma a los trabajos ya ejecutados en otros pasos inferiores de la ciudad como el de la Avenida Cardenal Bueno Monreal, calle Torcuato Luca de Tena, calle Alfonso Lasso de la Vega, Carretera Su Eminencia y calle Arjona.

Los cortes de trafico con motivo de los trabajos que se acometerán en el paso inferior de la Ronda del Tamarguillo se realizarán entre las 22,00 y las 06,00 horas, según ha informado el Consistorio. Se producirán en sentido Norte, donde se desviará el tráfico, antes de la entrada al paso inferior en Ronda del Tamarguillo, hacia calle Cruz del Sur cruzando a nivel la Avenida de Andalucía y continuando por Jose María Javierre hasta la rotonda confluencia Ada con Montesierra.

En sentido Sur, se desviará el tráfico, antes de la entrada al paso inferior en la Rotonda confluencia Ada con Montesierra, hacia Jose María Javierre cruzando a nivel la Avenida de Andalucía y continuando por Clemente Hidalgo hacia Ronda del Tamarguillo.